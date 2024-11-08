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大陸 大陸焦點 特派現場

殲-35A不再隱形「飛給你看」　珠海參展進行首次場地適應訓練

記者魏有德／綜合報導

大陸最新式隱形戰機殲-35A自正式對外宣告參展2024珠海航展後，受到不少軍事迷期待，也讓各國軍事觀察家持續關注其參展方式和動向。根據陸媒綜合報導，殲-35A今（8）日在珠海金灣機場上空進行首次場地適應飛行訓練，讓現場守候的軍事迷們提前「一睹真容」。

▲殲-35A在珠海進行參展前首次場地適應飛行訓練。（圖／翻攝環球時報）

▲殲-35A在珠海進行參展前首次場地適應飛行訓練。（圖／翻攝環球時報，下同）

《央視》官方微博8日上午釋出殲-35A的飛行畫面及照片，配文還稱，「抓拍殲-35A隱形戰機有點難！」由於殲-35A被大陸認為是對標美軍F-35系列的隱形戰機，對外公開後，官方媒體字裡行間難免都透露著驕傲及光榮感。

▲殲-35A在珠海進行參展前首次場地適應飛行訓練。（圖／翻攝環球時報）

據了解，殲-35A戰機場地適應訓練結束後，戰機便直接從珠海國際航展中心上空飛離，並未落地停機坪，驚鴻一瞥的效果留給了現場守候的軍事迷，讓大家只能期待展期開始後的正式飛行表演。

一名來自成都的軍事迷楊先生透露，看到殲-35A亮相感到十分驚喜，「期待殲-35A和殲-20同台亮相，中國現在擁有了兩款隱形戰鬥機，說明人民空軍的實力和自信心大大增強了。」

▲殲-35A在珠海進行參展前首次場地適應飛行訓練。（圖／翻攝環球時報）

另一名在現場守候的軍事迷王先生表示，「連續五屆航展自己都會來珠海拍攝。上一屆航展上，第五代先進戰機殲-20首次降落在航展現場的停機坪上，距離公眾不超過150米（公尺），這在之前是從來沒有過的。時隔兩年，殲35A首次亮相可以說是廣大軍迷的福音。」

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