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2024「台南香腸節」首度熱鬧登場　打造全台美食新焦點！

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

今年秋冬為推廣香腸文化，台灣香腸創始品牌「黑橋牌」偕手台南市政府，首度推出「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

活動更請來金牌私廚、復古電音DJ、文創職人等帶來精采演出與獨家限定料理，現場還有灌香腸體驗、親子互動遊戲等豐富活動，邀請全台民眾共赴這場集美食、趣味、音樂於一體的香腸嘉年華盛宴。

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在台灣，香腸一直是家喻戶曉的經典美食，從巷口的小攤販到宴會中的必備佳餚，香腸不僅豐富了台灣的飲食文化，還承載著許多人的成長回憶。台灣香腸之於台南又有更深的意涵，從早期宴客冷盤便能窺見屬於台南人對吃的講究和儀式感。從蟳丸、八寶丸、蝦棗、切片香腸、烏魚子..等的冷盤必備好料。而香腸切片吃則能體現主人家的重視，整條吃則是平日中隨興恣意的吃法。百變台灣香腸，從小點心變身成台式辦桌宴客菜。

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

首屆的台南香腸節以「香腸的故事，從這裡開始」為主軸，活動當天除了有國人最熟悉喜愛的台灣經典香腸外，身為主辦單位的黑橋牌，為了顛覆大家對於香腸的想像，召許多台南在地業者一起集思廣益，推出多種香腸的創意吃法。

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

例如黑橋牌推出HUGDOG「香腸九宮格」，香菜派、台味派、經典飯糰派，不論你是哪一派，台南香腸節限定，一站式體驗。府城度小月則是用滷味的方式推出「滷香腸」料理，知名的冰淇淋排隊名店蜷尾家則推出「特製香腸冰」，以獨家配方比例製成的正統義式雪酪塑型成香腸造型冰，讓美味更添趣味。鬆餅星球以鮮奶搭配獨家比例製成的麵糊，烤出濃郁蛋香的日式鬆餅球，內藏黑橋牌香腸，鹹香滋味將美味升到最高境界。韓國廚藝世界大賽金牌得主主廚也設計了一道「美式香腸漢堡」要來一較高下。各家業者齊聚一堂大顯神通，讓傳統香腸也能華麗變身！　

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

香腸在世界各國皆有悠久歷史，為帶領民眾探索來自不同國家地域的香腸美食。此次活動，特別邀請全台唯一克羅埃西亞餐廳業者帶來道地的歐陸風味的傳統香腸料理。以及全台首家專注於傳統義大利甜點帕斯里，引進了在地獨具特色的臘腸（Salame）造型巧克力，讓國外的香腸文化與特色能在台南相遇。除此之外，黑橋牌也用心打造由台灣香腸、糯米腸、義大利Salame、維也納香腸所組成的BBQ-S團體，代表各國香腸的造型人偶配合專業操偶師帶來動感香腸舞表演，Q萌又富有趣味的造型也是台南香腸節吸睛的亮點。

▲「台南香腸節」，將於11月30日至12月1日週末假日，於「黑橋牌香腸博物館」盛大舉辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

為期兩天的嘉年華活動，當然也少不了音樂派對！包含小朋友最喜歡的 「YoYo家族」，以及深受年輕族群喜愛的「四四拍唱片行」電音DJ秀，都會在活動中帶來一系列精采的表演。預知活動詳情，歡迎上網搜尋「台南香腸節」，即可掌握第一手活動資訊！

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