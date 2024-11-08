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郭再欽等人台南學甲不法掩埋爐碴　環團：仍有數十萬噸未清除完

▲台南環保團體指出，郭再欽等人於學甲農地及學甲工業區非法掩埋爐碴，非法暴利可高達數十億，台南地檢署起訴該案不法掩埋爐碴，請台南市政府要求郭再欽等全部清除掩埋爐碴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南環保團體指出，郭再欽等人於學甲農地及學甲工業區非法掩埋爐碴，非法暴利可高達數十億，台南地檢署起訴該案不法掩埋爐碴，請台南市政府要求郭再欽等全部清除掩埋爐碴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南環保團體指出，郭再欽等人從2011年起，於學甲農地及學甲工業區挖取原土販賣後再回填爐碴，非法暴利可高達數十億，台南地檢署檢察官起訴該案不法掩埋爐碴，至今台南市政府仍未要求郭再欽等全部清除掩埋爐碴。

民眾黨立委陳昭姿辦公室特舉辦現勘，會同台灣水資源保育聯盟、台南市環保聯盟、台南社大發展學會及監督施政聯盟等環團代表及李新進里長，調查學甲興業段804-2國有地及全程興業廠房下不法掩埋爐碴超過27萬噸爐碴，應全部清除。

▲台南環保團體指出，郭再欽等人於學甲農地及學甲工業區非法掩埋爐碴，非法暴利可高達數十億，台南地檢署起訴該案不法掩埋爐碴，請台南市政府要求郭再欽等全部清除掩埋爐碴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

學甲李新進里長表示，根據檢察官起訴資料，郭再欽等人於學甲工業區超過12公頃土地，不法掩埋爐碴超過58萬噸，農地不法掩埋爐碴也接近十萬噸，至今學甲興業段804-2國有地及全程興業所不法掩埋爐碴共超過27萬噸爐碴，至今仍未全部清除，請台南市政府要求郭再欽清除。

▲台南環保團體指出，郭再欽等人於學甲農地及學甲工業區非法掩埋爐碴，非法暴利可高達數十億，台南地檢署起訴該案不法掩埋爐碴，請台南市政府要求郭再欽等全部清除掩埋爐碴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

監督施政聯盟召集人、台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，台南市政府至今仍未要求郭再欽清除全部爐碴，此舉無異圖利郭再欽等人。今天現勘目的在了解國有地興業段804-2土地下爐碴是否清除乾淨，也要追問台南市政府為何不要求清除全程興業廠房下面超過27萬噸爐碴，台南市政府本應要求清除，卻同意設置監測井不必清除爐碴，有圖利違法情形。

▲台南環保團體指出，郭再欽等人於學甲農地及學甲工業區非法掩埋爐碴，非法暴利可高達數十億，台南地檢署起訴該案不法掩埋爐碴，請台南市政府要求郭再欽等全部清除掩埋爐碴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

陳椒華又表示，2016年10月前檢察官還在調查學甲興業段804等地號掩埋爐碴案時，台南市政府明知該地有埋爐碴，卻仍於2016年6月發給全程興業工廠核准設立，市府發照明顯有嚴重瑕疵。2022年12月檢察官起訴郭再欽不法掩埋爐碴，全程興業工廠下不法掩埋爐碴超過27萬噸，至今卻不必清除，台南市政府明顯圖利郭再欽等人。

台南市社區大學發展學會研究員晁瑞光表示，請台南市政府依法挖除乾淨，而且應該嚴辦不法以昭公信，目前只會讓人對政府失去信心，再利用變成不可用。

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