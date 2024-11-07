出生10多天男嬰胸骨凹陷險死　台南議員控產後護理之家照護疏失

▲台南市議員林燕祝踢爆，東區某產後護理之家被指控照護不周，導致剛出生不到兩週的男嬰胸骨凹陷、呼吸急促血氧偏低，送醫一度發出病危通知。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導



台南市議員林燕祝7日踢爆，東區某產後護理之家被家長指控照護不周，導致剛出生不到兩週的男嬰胸骨凹陷、呼吸急促血氧偏低，送醫急救一度發出病危通知，父親至派出所報案，希望警方能協助保留監視器畫面未果，業者說監視器畫面已不見，讓本案成羅生門，她痛批市府缺乏同理心，請黃偉哲市長公布不良業者名稱。

林燕祝議員說，男嬰的母親拖著還在坐月子的虛弱身體來向她陳情，上個月1日入住這家位於東區的產後護理之家，卻在10日上午8時左右突然接到院方的通知，表示男嬰呼吸急促、血氧濃度低需要緊急送醫，到院後醫院診斷為呼吸喘與肺炎，並發出病危通知，母親懷疑是因為嗆奶所導致，住進加護病房9天。

男嬰現在雖然已出院，情況仍有待觀察，母親說至今忘不了接到電話當下搭上救護車的那種恐慌與無助，還有孩子全身插滿管戴著氧氣罩的畫面，感到非常的自責，她什麼都不要求，只要孩子健康平安。

林燕祝說，男嬰的父親於事後至派出所報案，就是希望警方可以協助調閱監視器畫面，員警表示因為該產後護理之家為私人經營，業者不一定會給他們看，值勤員警到現場時，業者甚至要求他們將身上的密錄器關掉，才要給他們看監視器畫面，還能明確向警方指出當事人尚未提告不給調閱，業者種種如此囂張的行為，她不禁質疑業者背後到底是誰在幫忙護航？

林燕祝指出，這家產後護理之家可以說是照護疏失的慣犯，今年7月、8月就有家長陸續出面控訴他的孩子發燒送急診，也是診斷出肺炎的前例，家長氣到要解約，還被業者反控恐嚇。

林燕祝要求，台南市政府局處往後對於處理這種孩童案件，訂定SOP標準作業流程，才不會導致局處受理案件互踢皮球，她也要求警察局、衛生局、社會局等相關單位於兩週內就各自調查結果做出說明，也請黃偉哲市長必須公布這些不良業者的名稱。