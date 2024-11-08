蔡壁如告洪健益　委任律師：蔡不否認便簽、朱亞虎信件真實性

▲台北市議員洪健益。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市政府顧問蔡壁如日前在臉書自爆被北檢當證人，也已經對民進黨台北市議員洪健益提告；蔡還透露，對於媒體、名嘴說的內容，檢廉都沒有對她提問。對此，洪健益今（8日）邀委任律師一同出面受訪，針對蔡壁如僅提告民事，洪呼籲，蔡壁如不要混淆視聽做政治操作，若有膽的話，直接提告他刑事，不要只告民事。

洪健益說，蔡壁如膽大包天到敢在臉書上反嗆地檢署檢察官，沒有問她想要說的，「媒體質疑的內容，檢察官偵訊程序不見得有相關，但她居然大辣辣在臉書上說，檢察官沒有問媒體、名嘴問的問題」。

「蔡壁如，妳太膽大、太離譜了吧。」洪健益直言，蔡壁如竟然指揮檢察官辦案，這有點不太尊重地檢署，「柯文哲不尊重就算了，連妳蔡壁如也大而化之不尊重地檢署的偵辦技巧，更和況臉書上表達這樣事情，是想要串證嗎？還是要小草們給司法壓力？這樣真的非常不適當」。

洪健益說，他要再次提醒蔡壁如，李文宗、朱亞虎、柯文哲都是第二次應訊當證人的時候，馬上改為被告收押，難道蔡壁如要變成第4位嗎？不要以身試法、不要挑戰司法。

洪健益的委任律師說，昨天收到蔡壁如委員的民事訴狀，「簡單說，兩大重點，蔡委員質疑洪議員發表相關言論之前，沒有合理查證；第二，企圖藉由顛倒時序，讓民眾誤以為蔡壁如委員對於京華城案有牽涉其中」，這部分蔡委員認為洪議員的發言損害名譽，所以提起民事訴訟。

律師說，洪健益議員的所有的相關發言都有具體事證，能受大眾檢視，「相信洪的發言禁得起司法考驗」。

記者問到，蔡壁如沒有提出刑事訴訟，是不是沒有反駁議員提出的手諭是假的？律師回應，從蔡委員的狀子可以發現，她對於議員提出的朱亞虎的信件、下的便簽，都不否認真實性，蔡委員只是質疑洪議員所指稱的392%到520%階段，跟現在檢調的560%到840%是不相關的，認為洪議員混淆視聽。

洪健益直言，蔡壁如就是在做政治操作，想要混淆視聽，「她要告訴小草，我告了，蔡壁如很有膽、告洪健益，但事實上都在顛倒是非」；洪說，蔡壁如若有膽的話，直接提告他刑事，不要只告民事。