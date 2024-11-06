京華城容積弊案　蔡壁如、張哲揚作證後請回

記者劉昌松／台北報導

台北地檢署偵辦民眾黨主席柯文哲涉貪污圖利案，為釐清台北市政府處理京華城容積獎勵的立場變化過程，6日指揮廉政署以證人身份約談柯文哲市長任內的左右手蔡壁如、張哲揚，2人下午4點陸續移送北檢，張哲揚先在晚間7點獲請回，蔡璧如則一路開庭到晚間9點才離開北檢。

▲蔡壁如因京華城案遭北檢約談。（圖／記者劉昌松攝）

蔡壁如現為台中市政顧問，曾與柯文哲經歷台大醫院MG149內帳案，柯文哲2014年當選台北市長，蔡壁如擔任市長辦公室主任，直到2019年立委選戰後離開市府，結束2人共事關係。張哲揚則是文官出身，在柯市府時期一路升官到秘書長，退休後成為民衆黨首任秘書長。

▲台北市政府前秘書長張哲揚接受檢察官偵訊後獲請回。（圖／記者劉昌松攝）

台北市議員洪健益日前爆料，蔡壁如在2017年收到京華城開發業者鼎越公司董事長朱亞虎的手寫信後，安排朱與市府官員見面。議員許淑華則質疑，文化部多次在北市都審會中反對京華城容積變更，擔心衝擊古蹟與周邊環境，結果反對的都審委員全數都不再被邀請出席後續的會議，反倒是委員名單出現當時已退休的台北市府秘書長張哲揚，「等於幫助財團排除障礙兼護航？」

周刊報導，2020年3月底，京華城容積率保住560%後，朱亞虎傳LINE給柯文哲大帳房李文宗，寫有「小沈（指威京集團主席沈慶京）很小氣，7人210好了，感謝560」，同時也將這段文字傳給蔡壁如及張哲揚。對於議員爆料與媒體報導，蔡壁如都曾表達過不滿，表示將要提告。