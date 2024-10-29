　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傳因「2人未到案」北檢聲請延押柯文哲　民眾黨酸：2個月在做什麼？

▲▼台灣民眾黨政策會針對近期重大政治議題發布最新民調，民調結果顯示「過半民意不信賴，雙標總統拖垮司法公正性」。出席人員包含：台灣民眾黨秘書長周榆修、立法委員黃國昌、立法委員林國成、台灣民眾黨發言人吳怡萱、台灣藝術大學廣播電視系教授賴祥蔚。（圖／記者湯興漢攝）

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

檢廉日前聲請延長羈押禁見民眾黨主席柯文哲，北院預計31日下午2時開庭；《鏡週刊》29日報導，聲請延長羈押柯的理由，可能是因民眾黨立委黃珊珊、台中市政顧問蔡壁如尚未傳訊到案。對此，民眾黨秘書長周榆修29日酸說，如果是這樣，這2個月北檢在做什麼，「睡一覺醒來，赫然發現還有人在外面？」

《鏡週刊》29日報導指出，檢廉聲請延押柯文哲，理由特別點出柯擔任台北市長任內的舊屬尚未傳訊到案，檢方所指的舊屬，極可能是黃珊珊、蔡壁如；沈慶京心腹朱亞虎除了認罪行賄柯文哲以外，2017年起密集找蔡壁如喬京華城容積率，2020年更與沈、柯上午在市長室密會，下午則找黃珊珊洽談，而黃珊珊後來更收取威京集團的人頭政治獻金。

民眾黨29日上午在台玻大樓召開記者會，有媒體提問，黨中央有無與列被告的「橘子」聯繫，以及週刊稱北檢聲請延押柯文哲理由是舊屬尚未傳訊到案，質疑可能是指黃珊珊與蔡壁如，但如果還沒傳的話，這2個月為什麼不直接傳？聽聞該媒體的提問也在質疑北檢，民眾黨包括黨團總召黃國昌在內，一行人當場笑出來。

周榆修表示，這應該要去問北檢，不過自己還滿困惑的，「如果是這樣，那這2個月北檢在做什麼？睡一覺醒來，赫然發現還有人在外面？沒辦法理解這種含沙射影方式，再說一次，有證據就光明正大起訴，你就好好辦，不是用這種方式」。

吳怡萱補充道，現在外界一直說「橘子」怎麼樣，但目前在日本的「橘子」護照被註銷，這樣的對待是否符合司法標準，社會大眾自有公評；同樣在偵辦的超思案關鍵人物吳諭非，人也還在日本，但昨天看到超思案「3大巨頭」被約到地檢署，似乎就像過場一樣，喝喝茶就請回，而現在吳諭非是什麼身份、扮演什麼關鍵角色，「我看北檢無所作為」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／氣象署晚間9點新增預報！　停班停課公布恐延後
快訊／台南驚見男屍！　雙手雙腳遭捆綁
女房東身分曝光！　遭砍10多刀躺地噴血抽動
快訊／大G火燒車九孔回應了！　天王任賢齊竟助陣
「還好不是右肩」大谷傷勢好轉！左手抓球衣有原因
快訊／九孔大G火燒車！　滿臉驚慌畫面曝
繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了
才租3個月！「拒平分電費」10多刀砍死女房東
康芮風雨「估6區最猛烈」　粉專示警1路徑：嚴重威脅南部
「想提早得分讓觀眾安靜」弗里曼開轟　洋基僅存2%逆轉機會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

康芮將襲台　卓榮泰：氣象署有新做法盼地方政府能配合

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱：幾歲小孩子？丟人現眼！

南非原要求我國駐處搬出　外交部曝最新情況：他們願溝通、磋商

傳因「2人未到案」北檢聲請延押柯文哲　民眾黨酸：2個月在做什麼？

5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

台電債務負擔龐大　牛煦庭要求政府做台電4年財務規劃

稱「沒遵守釋憲義務」遭綠委嗆翻　翁曉玲冷笑：我一定繼續修法

憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意　吳思瑤轟：負面操作成為國會日常？

AIT華盛頓總部執行理事訪台　討論區域安全、貿易投資

「橘子」雲端行事曆被破解？　黃國昌酸：北檢已知用火！很多人看得到

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

康芮加速南偏「挑戰強颱」　暴氣象署最快29日發布海警

弘道x北富銀「富足盃」交流決賽　青銀組隊玩桌遊學金融知識

康芮颱風可能登陸「穿越再北上」　周四、五衝進台灣風雨最劇

真的能轉！萬聖節扮魔術方塊　萌弟玩到全身汗也捨不得脫

女兒遭侵犯「心都碎了」！母轟龜山警：一直說希望能和解

康芮將襲台　卓榮泰：氣象署有新做法盼地方政府能配合

自爆被騙簽公聽會　黃國昌狂罵鍾佳濱：幾歲小孩子？丟人現眼！

南非原要求我國駐處搬出　外交部曝最新情況：他們願溝通、磋商

傳因「2人未到案」北檢聲請延押柯文哲　民眾黨酸：2個月在做什麼？

5成泛綠支持者不認同提名廢死大法官　藍委：嚴審提名名單

台電債務負擔龐大　牛煦庭要求政府做台電4年財務規劃

稱「沒遵守釋憲義務」遭綠委嗆翻　翁曉玲冷笑：我一定繼續修法

憲訴法公聽會傅崐萁拒簽同意　吳思瑤轟：負面操作成為國會日常？

AIT華盛頓總部執行理事訪台　討論區域安全、貿易投資

「橘子」雲端行事曆被破解？　黃國昌酸：北檢已知用火！很多人看得到

快訊／台股收盤大跌271.48點　台積電跌10元至1040

洗刷鬼預測質疑「氣象署晚間9點增預報」　停班停課公布恐延後　

飲料買1送1、配料免費加！手搖飲「萬聖節限定優惠」懶人包

九孔賓士大G火燒車！里長還原事發經過：他開到一半突然冒煙

快訊／台南急水溪旁草叢「驚見男屍」！　綑綁手腳疑遭虐死棄屍

快訊／FTISLAND宣布：暫以2人體制活動！剩李洪基李在真　崔敏煥仍神隱

過年祭祖爆口角！彰化翁持斧頭劈死哥　羈押屆滿求交保遭打臉　　

圖文／強化備役人員全民國防意識　替代役演訓召集來真的

台南2歲男童遭虐死！母「放任同居人凌虐」不救　二審仍判2年

專科醫手術刀劃傷實習醫　患者竟染愛滋！他崩潰求償結果曝

政治熱門新聞

柯文哲替3大將向沈慶京討錢　18筆收賄金流曝

過半民眾相信綠擁抱中華民國！黃暐瀚：藍重回執政最大課題

沈慶京嗆檢：要拍Netflix反擊　行使緘默權卻狂讚柯文哲

柯文哲「橘子」雲端被破解　私訪沈慶京細節浮現

涉收沈慶京獻金！黃珊珊發聲明反擊

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

柯文哲案「偵查大公開」　最高檢要查了

川普控台灣偷走晶片產業！　卓榮泰備詢表態：我當然不同意

陳吉仲列超思案被告！黃國昌反應曝光

美麗島民調／總預算案卡關　37.4%民眾認為民進黨最該負責

黃珊珊密會沈慶京　捲京華城案角色曝光

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

「橘子」雲端行事曆被破解？黃國昌酸這句

超慘！觀光人次下修到750萬人　藍委轟：「口號治國」的無腦政策

更多熱門

相關新聞

「橘子」雲端行事曆被破解？黃國昌酸這句

「橘子」雲端行事曆被破解？黃國昌酸這句

檢廉日前聲請延長羈押禁見民眾黨主席柯文哲，北院預計31日下午2時開庭；《鏡週刊》29日報導，北檢已破解被告「橘子」許芷瑜雲端行事曆，且聲請延長羈押柯的理由，可能是因民眾黨立委黃珊珊、台中市政顧問蔡壁如尚未傳訊到案。立院民眾黨團總召黃國昌酸說，看不懂週刊在寫什麼，感覺北檢好像「已知用火」，行程很多人都看得到，怎麼突然寫這故事？

偵查不公開　國王的新衣

偵查不公開　國王的新衣

黃國昌：進行「具法學美感」調查委員會給全台看

黃國昌：進行「具法學美感」調查委員會給全台看

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

懶人包／京華城案政治獻金惹議　個人、企業怎麼捐才合法？

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

「帳房橘子」雲端行事曆遭破解　律師曝對柯3不利：打臉柯文哲說謊

關鍵字：

民眾黨柯文哲京華城黃珊珊蔡壁如周榆修吳怡萱

讀者迴響

熱門新聞

康芮4縣市颱風假機率高　且有「好消息」

康芮「越修越南」暴風侵襲率98%　降雨最劇時間曝

不想放颱風假！他列「4天日期」網秒懂

正妹萬聖節扮魅魔「淫紋」除不掉　糗照千萬觀看

快訊／10級強風來了　4縣市豪大雨特報

康芮颱風假關鍵曝　可能登陸暴風圈罩全台

快訊／康芮今晨轉中颱挑戰強颱　最快下午海警明陸警

路邊救可愛小貓回家　竟是瀕危野生動物

道奇聽牌！弗里曼轟出世界大賽紀錄

會不會出軌早注定！AI照曝：這面相最愛偷吃

繳電話費「發票中1000萬」　4張發票沒人領！快截止了　

康芮「暴風侵襲率」15地衝破90%　專家：全台有望放2天颱風假

康芮長胖！他推測喊「這天放假機率99%」網炸鍋

癱瘓女「滿頭壓瘡」無意識！家屬1理由堅持救到底

蘋果AI、iMac突襲上架

更多

最夯影音

更多

家寧挨酸像邪教！遭挖上心靈課程　Andy按讚留言被疑「非和平分手」

騎樓強拉！桃園男落網移送　救人運將還原現場：女童嚇到狂抖

黃子韜直播甜喊「好的老婆♥」　徐藝洋誇：真棒..他急炫耀XD

國3香山段6車連撞釀7傷亡　「遭大車夾擊」2男宣告不治

康芮颱風加速又南偏 最快周三發陸警 ｜20241028 ET午間新聞

熱門快報

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面