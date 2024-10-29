傳因「2人未到案」北檢聲請延押柯文哲　民眾黨酸：2個月在做什麼？

▲民眾黨秘書長周榆修。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

檢廉日前聲請延長羈押禁見民眾黨主席柯文哲，北院預計31日下午2時開庭；《鏡週刊》29日報導，聲請延長羈押柯的理由，可能是因民眾黨立委黃珊珊、台中市政顧問蔡壁如尚未傳訊到案。對此，民眾黨秘書長周榆修29日酸說，如果是這樣，這2個月北檢在做什麼，「睡一覺醒來，赫然發現還有人在外面？」

《鏡週刊》29日報導指出，檢廉聲請延押柯文哲，理由特別點出柯擔任台北市長任內的舊屬尚未傳訊到案，檢方所指的舊屬，極可能是黃珊珊、蔡壁如；沈慶京心腹朱亞虎除了認罪行賄柯文哲以外，2017年起密集找蔡壁如喬京華城容積率，2020年更與沈、柯上午在市長室密會，下午則找黃珊珊洽談，而黃珊珊後來更收取威京集團的人頭政治獻金。

民眾黨29日上午在台玻大樓召開記者會，有媒體提問，黨中央有無與列被告的「橘子」聯繫，以及週刊稱北檢聲請延押柯文哲理由是舊屬尚未傳訊到案，質疑可能是指黃珊珊與蔡壁如，但如果還沒傳的話，這2個月為什麼不直接傳？聽聞該媒體的提問也在質疑北檢，民眾黨包括黨團總召黃國昌在內，一行人當場笑出來。

周榆修表示，這應該要去問北檢，不過自己還滿困惑的，「如果是這樣，那這2個月北檢在做什麼？睡一覺醒來，赫然發現還有人在外面？沒辦法理解這種含沙射影方式，再說一次，有證據就光明正大起訴，你就好好辦，不是用這種方式」。

吳怡萱補充道，現在外界一直說「橘子」怎麼樣，但目前在日本的「橘子」護照被註銷，這樣的對待是否符合司法標準，社會大眾自有公評；同樣在偵辦的超思案關鍵人物吳諭非，人也還在日本，但昨天看到超思案「3大巨頭」被約到地檢署，似乎就像過場一樣，喝喝茶就請回，而現在吳諭非是什麼身份、扮演什麼關鍵角色，「我看北檢無所作為」。