桃園機場明取消59客貨航班　桃捷、國道客運視風雨減班停駛

▲桃機召開防颱應變會議，由董事長楊偉甫(前右2)、總經理范孝倫(前右3)主持。（圖／桃機公司提供）

記者李姿慧／台北報導

滯留打轉的「山陀兒」開始移動，預計明天（3日）清晨登陸台灣陸地。桃園機場公司表示，受山陀兒颱風影響，桃園機場今日已取消132架次客貨運航班，明日預計取消59客貨航班，機場捷運、國道客運將視風雨調整時刻，提醒旅客留意。

山陀兒颱風影響漸趨明顯，桃園機場今日分別於上、下午分別召開應變會議，邀集民航局飛航服務總台桃園航空氣象台、航空警察局、國籍航空、地勤公司等單位聽取颱風動態及討論因應措施。機場公司統計，今日已取消132架次客貨運航班；桃園捷運A1、A3站預辦登機暫停服務；機場捷運、國道客運等大眾運輸視風雨情形減班或停駛。

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根據飛航服務總台桃園航空氣象台分析，桃園機場受山陀兒颱風外圍環流影響將越來越明顯，明日上午至晚間將有強陣風及較大雨勢，桃機公司表示，截至今日下午4時30分止，經統計10月3日取消航班有59架次。

桃機今日上午出現瞬間最大風速已超過46海浬／小時，機場觀景台暫停開放、候機室空橋採單橋作業，桃機將視後續風勢進行停綁橋作業。

機場公司總經理范孝倫表示，機場目前仍維持營運，已請各單位提供服務外更要注意防汛提高警覺，包含車道、鷹架等加強巡檢、屋頂加固並加強機場人力巡查。往來機場的交通異動、停駛等訊息，將持續更新及時提供旅客及民眾參考。也提醒航空公司航班異動時，要盡早通知旅客。