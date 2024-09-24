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社會 社會焦點 保障人權

假Uber坑殺桃機旅客　「400變1400」惡劣駕駛這下慘了！

記者沈繼昌／桃園報導

有旅客在社群軟體Dcard投訴，9月17日晚間在桃園機場第二航廈遭違規攬客業者攬客，前往高鐵桃園站搭車，原本應該僅400元左右費用，到站後卻被業者以Uber乘車介面收取高達車資1400元，才驚覺遭詐騙；航警局指出，經掌握投宿旅客時間地點後調閱當天行站監視畫面，掌握違規攬客業者2人到案，分別為李姓男子與鄭姓駕駛，偵訊後依詐欺罪、違反公路法移送桃園地檢署偵辦。

▲航警局保安大隊根據投宿旅客調出當天非法攬客業者影像，非法業者為右一。（圖／航警局提供）

▲航警局保安大隊根據投訴旅客調出當天非法攬客業者影像，非法業者為右一。（圖／航警局提供）

航警局指出，9月18日有民眾在社群軟體Dcard指控，搭乘桃園機場計程車遭拉客坑錢，才自覺受騙，投訴民眾指稱，9月17日晚間8時20分在桃園機場第二航廈前，遭違規攬客業者主動招攬，當時欲前往高鐵桃園站，業者佯稱前往桃園高鐵站係以一般計程車跳錶計費，然抵達目的地後，卻以Uber乘車介面收取高達1400元車資，才驚覺遭詐騙。

據指出，一般桃機旅客若搭乘計程車前往高鐵桃園站車資約350元至400元不等，1400元根本是天價，返國旅客不甘被詐騙才會PO文在社群軟體上，希望網友公審這種惡質非法攬客業者，恣意坑殺桃機返國旅客。

▲航警局保安大隊根據投宿旅客調出當天非法攬客業者影像，查獲非法2名業者到案。（圖／航警局提供）

▲航警局保安大隊根據投訴旅客調出當天非法攬客業者影像，查獲非法2名業者到案。（圖／航警局提供）

航警局保安大隊表示，根據PO文民眾提供時間地點後，航警人員調閱當天第二航廈監視畫面，果然查獲非法攬客業者影像，經掌握非法攬客業者為36歲李姓男子、35歲的鄭姓駕駛，偵訊後依詐欺罪與違反公路法等罪嫌移送桃檢偵辦。

航警局保大強調，為維護桃機航廈秩序，航警局保安大隊全日編排取締違規攬客勤務，今年度迄今共計查獲違反道路交通管理處罰條例4279件、公路法375件、民用航空法177件，航警局仍將持續加強巡視入境大廳及其周邊範圍，以遏制類似情形再發生；此外，航警局提醒民眾，切勿搭乘非法黃牛車輛，以保障自身權益，避免受騙上當。

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