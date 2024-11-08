「網路上最神秘的歌」謎團破解了！　竟是40多年前老歌

▲來自全球各地的網友，17年來都試圖找出這首神秘歌曲的名字。（示意圖／達志影像）

記者吳美依／綜合報導

過去17年，全球各地的「網路偵探」試圖找出一首「最神秘歌曲」的名字，如今謎底終於揭曉，在各大論壇引起轟動。不過，原唱者對於作品的神聖地位毫不知情，得知消息時又驚又喜。

CBS等外媒報導，一對德國兄妹2007年把這首歌上傳至網路，希望廣大鄉民協助找出曲名。他們10多歲時，把這首歌從錄音機轉錄到卡式錄音帶上，但不知道任何其他資訊。

這篇貼文開啟了接下來17年的解謎行動，2019年被分享到網路論題Reddit之後，甚至掀起另一次熱潮，獲得德國與多間國際媒體報導，但網友們始終一無所獲，僅分析出這首歌屬於1980年代的「新浪潮音樂」。

直到本周，Reddit網友「marijn1412」宣布，這首歌是德國1980年代樂團FEX演唱的「Subways of Your Mind」。他在研究40年前的新興樂團時，偶然認識這首歌的創作者，也就是樂團成員海德里西（Michael Haedrich），在FEX全體同意之後，發表了這項重大發現。

68歲的海德里西當年在樂團裡擔任鍵盤手與吉他手，目前也仍是一名音樂人。他受訪時坦言，團員們完全不知道這首歌在網路上的名聲與地位，大家都感到非常震驚與激動，「有人對於一個40多年前只取得區域性成功的樂團有興趣，這是非常不可思議的。」

如今， FEX試圖找回「Subways of Your Mind」的原始錄音檔案，並且計畫重新錄製與發行。談到醞釀數十年的成功時，他表示，「對我們來說，這件事發生得太突然了。」