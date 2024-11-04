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KKBOX AI歌單逾26萬次互動！熱門關鍵字曝光　首場快閃派對將登場

▲KKBOX推出「AI歌單」全新功能，為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX推出「AI歌單」全新功能，為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。（圖／KKBOX提供）

記者楊絡懸／台北報導

AI時代來臨，連「戀愛」都有全新詮釋！多媒體科技集團「科科科技」（KKCompany Technologies）旗下音樂串流品牌KKBOX推出全新「AI歌單」功能，近一個月以來累計超過26萬次互動、創建近4萬張歌單，並即將在11月9日串連台北市信義區「大縱酒之夜」，推出全台首場AI DJ派對快閃活動，吸引多數民眾矚目。

KKBOX自10月初推出全新「AI歌單」功能，以AI技術結合音樂推薦系統，讓AI成為專屬DJ，根據指令量身打造個性化歌單，為台灣市場首個導入AI功能的音樂串流平台。該功能一推出，即引發用戶熱烈反應，近一個月便累計超過26萬次互動。

其中，與「感情」有關的提問為大宗，最常出現的是分手或失戀歌單，而甜蜜戀愛歌單則緊追在後，AI DJ彷彿化身愛情顧問，傾聽煩惱並撫慰每一位歌迷的心靈，顯見愛情與音樂在情感上的共鳴密不可分。

▲KKBOX用戶輸入符合目前情境或心情的文字，無論以何種描述方式，AI都能量身打造專屬的個性化歌單。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX用戶輸入符合目前情境或心情的文字，無論以何種描述方式，AI都能量身打造專屬的個性化歌單。（圖／KKBOX提供）

事實上，KKBOX的「AI歌單」能隨時隨地依心情、情境、曲風等多重需求生成專屬歌單，除了最受歡迎的「感情」指令外，如「抒情」、「放鬆」、「懷舊」等心情描述也成熱門關鍵字；而情境上則以「睡覺」、「工作」、「讀書」最常見，在日常中化身歌迷專屬DJ，並在推出後不到一個月就創建近4萬張歌單，成為KKBOX最受歡迎的功能之一。

用戶於KKBOX App「為你打造」頁面點擊AI歌單功能（桌機版位於工具列），輸入一段簡單指令或情境描述文字，用各種方式形容當下想聽的音樂，AI即能依據聆聽行為、曲風搭配、情境選曲等元素判斷，量身打造個性化歌單，只要輕鬆一鍵，即可開啟獨特的音樂探索體驗。

▲KKBOX將推出全台首場AI DJ派對快閃信義區，並邀請歌手陳華、PIZZALI、黃偉晉齊現身用AI大聲唱出愛。（圖／KKBOX提供）

▲KKBOX將推出全台首場AI DJ派對快閃信義區，並邀請歌手陳華、PIZZALI、黃偉晉齊現身用AI大聲唱出愛。（圖／KKBOX提供）

另一方面，為慶祝「AI歌單」上線，KKBOX表示，將於11月9日串連信義區「大縱酒之夜」，打造「問世間AI為何物・純愛金曲夜」全台首場AI DJ派對，現場邀請陳華、PIZZALI、黃偉晉等歌手現身擔任AI DJ，與主持人陳大天進行關於「AI情」的各種辛辣問答，並暢聊不同面向的戀愛觀，展現「音樂之愛」遇上「科技之AI」的全新火花。

KKBOX指出，即日起，民眾至KKBOX社群貼文留言投稿愛情煩惱，就有機會在當天獲得3位DJ親自解答；此外在KKBOX「AI歌單」介面輸入指定關鍵字「心碎小狗」並於活動當日晚上6點至10點，於Cafe from Mars現場出示對話截圖，即可享指定飲品5折優惠，數量有限換完為止。

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