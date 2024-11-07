抖音直播主激戰少奶奶！被甩怒嗆夫「大表哥」自爆　挨告判賠70萬

▲桃園直播主偷吃人妻，還對她丈夫嗆聲，挨告要賠70萬元。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

抖音一名男直播主在直播時認識人妻，兩人進而交往，他因不滿人妻提分手，怒在地方社群發文說「有興趣看和平路某公司少奶奶偷情對話嗎？」還放上人妻照片，又到她丈夫臉書貼文底下嗆「大表哥」，因此被人妻的丈夫告上法院。桃園地院審理，判男直播主侵害配偶權，要賠70萬元。可上訴。

人夫控訴，他和妻子美美(化名)結婚13年，原本婚姻幸福美滿，不料美美在2023年11月底看抖音(TikTok)直播時認識直播主小王，兩人因直播互動而逐漸熟識，竟發展出婚外情，不僅在LINE對話內容中稱彼此男女朋友，親暱互說「人都給你了」、「你很喜歡咬我喔」、「你沒收我的人吧」、「愛你」、「禮拜六來給我親一千下」、「我今天幫你吸收了一點病毒；你會很快好的」、「因為今天有跟我親親」、「沒小肚肚摸，我只好摸胸部了」、「很好...男朋友又失眠了一直想你」、「我要吃你」等語，還發生性關係。

人夫指出，美美因良心不安，在今年3月4日想和小王分手，但小王不僅不願意，還威脅美美要曝光關係，並到他的臉書傳訊嗆說「你他媽別睡了08要跟你理論」，以及上「我是八德人」等粉絲專頁，張貼「弱弱的請問大家，會有興趣看和平路某公司少奶奶偷情對話嗎？」等文字，在留言張貼美美的照片與他倆過去的親密對話，小王又到他臉書文章下留言「大表哥不是要告我通姦嗎？美美有跟你說她來我家床上幾次嗎」，藉此羞辱他一番，導致他大受打擊，對小王提告求償80萬元。

全案審理時，小王沒有出庭，也沒有提出書狀作任何聲明或陳述。法官審理，認定小王和美美交往約2、3個月，期間至少發生1次性關係，判小王要賠30萬。另外小王在侵害配偶權後，還到臉書嗆聲羞辱人夫，再度惡意刺激、侵害被害人，判小王再賠40萬，總共要賠70萬元。可上訴。