▲桃園中路重劃區路不平，市議員黃家齊曝：發生多起民眾跌倒

▲桃園中路重劃區路不平，市議員黃家齊質詢指出：發生多起民眾跌倒。（圖／市議會民進黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

位於桃園中路重劃區的向陽公園，因為原有罐頭遊具檢驗不合格，市府於去年先行拆除，然而拆除後至今超過一年仍只是一片空地，新的遊具至今還未建置完成。市議員黃家齊7日於市政總質詢中批評，市府一開始的遊具設計太過複雜導致沒人投標，到現在變更設計後還要等材料進口才能施工，等到完工啟用孩子都大了！

黃家齊要求市府務必要在年底前施工，不要讓桃園的孩子繼續等下去。同樣位於中路重劃區，黃家齊接獲至少5起陳情民眾因人行空間不平而跌倒，特別是移除路樹之後的樹穴沒有填平。工務局長汪在宙表示，重劃區內類似案件幾乎都是建商建築線退縮的開放空間，會聯合都發局要求地主妥善處理。

另外，觀音區草漯沙丘在2020年指定為地質公園，市府環保局將公園管理維護公開招標。黃家齊指出今年的標案內容包括：空拍機巡視作業，但是民航法早在去年就修法，草漯沙丘已列為無人機禁航區，市府只好進行契約變更。黃家齊批評市府標案需求根本亂寫，明明早就列為禁航區卻還是將無人機寫進契約。黃家齊還發現得標廠商連續五年都得標，得標率百分之百，令人質疑標案是否有見不得人的問題。