騎士遇行車糾紛！　竟遇叼菸男秀「國安調查證」耍官威

圖文／鏡週刊

YouTube頻道「WoWtchout- 地圖型行車影像分享平台」近期上傳一支行車紀錄器，一名騎士遵守「停車再開」的交通規則，卻遭到後方的汽車駕駛按喇叭嗆聲，對方還囂張拿出一張國安調查證透露自己的公職身分，掀起網友討論。

透過影片畫面可見，騎士行經新北市汐止區中興路，看見「停車再開」的交通標誌後便依法規熄火再起步，未料後方的銀色轎車狂按喇叭，後來銀色轎車停等紅燈時搖下車窗與騎士爭論。

影片中，駕駛未繫安全帶，嘴裡叼著菸，接著秀出一張「國安調查證」，宣稱自己為國安人士，企圖以公職身分壓制騎士，駕駛更嗆辣表示「停車再開不是停車再催油門」，騎士則反駁「它就是停再催，你有沒有考過駕照？」

影片曝光後，旋即引起網友討論，不少網友質疑該駕駛所持的證件真實性，並表示真正的國安人士行為都低調，不能主動出示證件逼迫他人。

對此，轄區警方回應，目前並未收到相關舉辦，但呼籲民眾切勿隨意使用或是展示疑似公務的證件，以免觸法，也提醒駕駛人遵守交通規則，不隨意逼車與鳴按喇叭，以免造成衝突。

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