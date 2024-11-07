被指「斥資百億投資OTT平台」　文化部澄清：遭誤解很遺憾

▲文化部強調要投資的是台灣「文化內容」，並引進民間資金投資，拍攝高品質且可以行銷國際的影視作品。（示意圖／《有生之年》劇照／TVBS）

記者林育綾／台北報導

立法委員葉元之昨（6）日質詢國發會時指出，「文化部要以百億國發基金打造OTT平台」，不過文化部今（7）日表示，文創產業國發基金自始至終都是對於台灣「文化內容」的投資，「並沒有要投資OTT平台」，對於公開且明確的事實遭誤解表達遺憾。

文化部表示，文化部長李遠10月23日在立法院備詢時，回應國民黨委員洪孟楷質詢OTT相關議題時清楚說明，文化部爭取國發基金第二個100億，並與三大電信業者合組基金，期盼「加強投資文化內容，如果文化內容成功，就可以賣到全世界」，強調的是鼓勵國內三大電信公司投資「內容」，讓各自既有的OTT平台能因為「內容」而壯大。

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同時藉由政府所引進民間資金，拍攝出更高品質且可以行銷全世界的影視作品，以及支持其他文創產業，如音樂、漫畫、文學、表演藝術、視覺藝術等，以及早趕上韓國、日本等國家，並沒有所謂文化部要投資「打造最大的OTT平台」。

此外，李遠於前日參加「中華電信開創台流影視發布會」時也再次說明，100億不只支持影視，亦包含所有的文創產業。

文化部強調，文化部成立「文化內容策進院」主導文創產業國發基金投資，自始至終都是對於台灣「文化內容」的投資，以第一期國發基金自2010年至今14年時間，累計核准221件「文化內容投資」，國發基金投資65.11億元，滾動民間資金高達141.51億元，而且所有投資案都經過「專業、嚴謹的審議過程」，不可能發生「100億很快就燒完」的情形。對於相當公開且明確的事實，卻被解讀為「文化部要斥資百億打造OTT平台、100億很快就燒完」，文化部表達深切遺憾。