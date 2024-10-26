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文化部花2300萬元設「打黃牛辦公室」　葉元之：末梢神經麻痺的政府

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委葉元之。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

周杰倫演唱會引起黃牛之亂，警政署通令全國查緝，陸續抓到多隻黃牛。國民黨立委葉元之表示，後續黃牛擁有的門票怎麼處理？已經付錢給黃牛的歌迷錢追得回來嗎？正常搶票的歌迷權益誰來顧？文化部為了打黃牛還成立「打黃牛辦公室」，花了2300萬元公帑，但明顯成效不彰，政府每次都等到有爭議才想亡羊補牢，實在是一個末梢神經麻痺的政府，「連讓國人好好看一場演唱會都這麼難？」

葉元之表示，之前在周杰倫門票開賣前，他就提醒文化部長李遠，網路上有很多門票代購網站，加價加得很誇張，一張6880元的票，可以加價超過2萬，這明顯違法，還公然販賣。尤其很多黃牛都是用掃票機器人大量掃票，所以才能承諾代購，有把握買到這麼大量的門票，也影響正常搶購門票的歌迷的權益。不過當時李遠竟回答，「有人檢舉才會去查」，一副事不關己的態度，遭葉元之批評說「請主動去查」，「難道沒有檢舉就讓事情發生」？試想，如果文化部事先就連同警方，積極掃蕩網路上的這些黃牛，這問題就可減緩許多。

葉元之說，截至昨天中午，警方已查到大批黃牛，有黃牛夫妻搶到198張序號、也有台中工程師搶到48序號，且已收33萬。他們都是用掃票機器人才能大量掃票，不過現在取得的門票序號，會被沒收，後續怎麼處理未知；而已經付錢的歌迷有可能血本無歸。

葉元之也質疑，文化部為了打黃牛還特別成立「打黃牛辦公室」，花了2300萬元公帑，委託律師事務所來辦理，但明顯成效不彰，從112年6月到113年9月受理檢舉2802件，但大部分不符合形式就直接退件，只受理了1059件，最後裁罰70件。

葉元之批評，15個月才辦理1059件，一個月大概70件左右，一天才兩件，花大錢成立「打黃牛辦公室」，效益何在？而且得標律師事務所都是「綠友友」，「是為了花錢而花錢嗎？」雖然李遠解釋，找律師事務所的原因是因為相關案件的程序非常複雜，但葉元之指出，黃牛行為的樣態大多為固定形式，基本上按照樣態、照SOP做，不是說每一個案子都是不同樣態，沒有這麼複雜。
 

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