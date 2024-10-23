Netflix「1年只買4部台劇」金鐘多部沒上架！文化部爭取百億急救

▲串流平台龍頭Netflix一年只買4部台劇。（圖／路透社）

記者林育綾／台北報導

串流平台Netflix 會員遍布全球，也是目前市佔率最大的平台，台灣會員也喜歡上去看韓劇、追韓綜。今（23）日立委洪孟楷提到，台灣一年製作這麼多台劇，被Netflix「欽點」看上的卻「只有4部」。文化部長李遠表示，目前急著向國發會爭取「下個100億」就是為了這件事，希望更多企業投資文化產業，讓台灣內容能賣到國際。

立法院今日召開教育及文化委員會，邀請文化部部長李遠列席報告業務概況，並備質詢。國民黨立委洪孟楷提到，台灣一年製作很多戲劇，但現在最多人使用的串流平台Netflix，「一年只買4部台劇」，Disney+可能更低，至於HBO Max還沒正式進軍台灣，所以還不知道，究竟該怎麼幫助台劇，被國際和更多的通路看見？

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李遠說明，一部台劇如果能取得全球版權的購買，大概就能回本；如果只有賣台灣版權，往往是不夠的。他認同，如果串流平台的問題全控制在國外手上，台劇真的出不去，因此文化部積極向國家發展基金會爭取「下一個100億」來繼續努力。

▲立委指出，台灣一年製作這麼多台劇，被Netflix「欽點」看上的卻只有4部。（圖／TVBS）

李遠也向立委范雲解釋，除了目前的100億，也已經爭取獲得國發會同意下個國發基金100億，就是因為「如果我們沒有足夠的錢，我們完全會在這個產業中消失」。畢竟韓國、日本目前在文化內容創意產業、影視產業投入的資源，遠遠超過台灣的10倍、20倍。

李遠說，這個100億非常重要，先用這筆錢引流，鼓勵民間投入資金，引到台灣文化內容創意產業，初步先與國內3大電信業者「中華電信、遠傳、台灣大哥大」合組基金，投資影視以及購買劇集。

第二件事情就是找國際合作，像是與韓國、美國等大公司合作，期待台灣製作的內容能夠賣到國際更多地方，「但這真的需要我們政府先拿出第一筆錢」。期望透過雙管齊下，扶植台灣影視和文化內容。

事實上，台灣確實有許多優質台劇並未在Netflix上架，像是此次在金鐘備受矚目的《不夠善良的我們》，也曾被網友列入「Netflix沒播但錯過可惜」的名單；其他被喊「沒在Netflix上架可惜」的還包括以二戰時期婆羅洲為背景的《聽海湧》、短影片驚悚劇《都市懼集》等。

▲《不夠善良的我們》未在Netflix上架，被網友直呼可惜。（圖／公視、MyVideo提供）