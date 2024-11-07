彰化9歲妹撐251天離世！嬤淚崩「姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

▲伸港小姊妹阿嬤夢到姊妹倆牽手淚跪磕頭道別。（圖／阿嬤提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化伸港陳家三姊弟2月22日發生嚴重車禍，10歲姊姊9月初不治、9歲二姊也因為傷勢嚴重，與死神搏鬥251天後離世，日前低調舉行告別式，摯愛的孫女接連過世，至今家人仍深陷在悲傷中，阿嬤心碎地說，她夢到姊妹一起牽手哭著跟她跪別「答應要養妳，已經做不到了，還叮嚀著要把身體照顧好」，讓她相當難過。

阿嬤傷心的說，妹妹過世當天10月29日「把她的手握得好緊，雖然眼睛沒有睜開，但眼角的眼淚卻不停流下，接著便在她面前失去呼吸心跳」，得知搶救無效後，強忍著傷痛，在她耳邊交代「要找到姊姊，跟姊姊一起跟菩薩、媽祖婆去修行，跟姊姊做一對快樂的小天使」。

▲伸港小姊妹阿嬤夢到姊妹倆牽手淚跪磕頭道別。（圖／阿嬤提供）

阿嬤說，姊姊舉辦告別式時，夢到跟姊姊去玩，11月5日清晨妹妹舉辦告別式，她說「芯欸，今天是妳離開家的日子，妳跟姊姊一樣不忍心看到阿嬤傷心欲絕送妳離開，這次是在夢裡看到妳們兩姊妹一起跪著跟阿嬤磕頭道別，要阿嬤不要哭，而妳們卻哭的比阿嬤大聲」。

阿嬤淚崩的說「雁欸、芯欸我的心肝寶貝，看妳們哭的樣子心都碎了」，「知道妳們姊妹倆有相遇了、有牽手在一起、也比較放心了」，阿嬤雖然已經與阿公離婚，但仍心繫著小姊妹，經常從鹿港到秀傳、漢基醫院探視，如今姊妹倆相繼離世，至今她仍處在傷痛之中。