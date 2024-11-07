高二女生連續嘔吐腹瀉！確診罕見沙波病毒　醫憂疫情先遣部隊

▲高二女學生感染罕見沙波病毒。（圖／部立彰化醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林市一名16歲的高二女學生，近期連續多日發燒並且上吐下瀉，尤其是進食後即會嘔吐，甚至連水都不敢飲用，每日嘔吐次數多達7、8次。就醫治療病情並未獲得改善，經轉診部立彰化醫院透過糞便PCR檢驗後，確診為罕見的沙波病毒感染，並在住院13天後才獲得出院。

彰化醫院小兒科主任馬瑞杉表示，常見的上吐下瀉主要是由病毒型腸胃炎或細菌型腸胃炎引起，其中，病毒型腸胃炎主要是感染諾羅病毒、輪狀病毒或腺病毒，而沙波病毒則相對罕見。每年的11月至3月常是病毒型腸胃炎的流行期，此次的個案是否為疫情的先遣部隊，隨後將開始流行，還需要進一步觀察。然而，最重要的防疫措施仍是勤洗手以避免感染。

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▲彰化醫院小兒科主任馬瑞杉。

曾姓女學生表示，她在病發前曾拿食物餵流浪貓，不確定是否因此而感染。馬瑞杉醫師則認為，接觸貓並不太可能導致感染，並且並未有研究顯示貓會感染沙波病毒。曾女的母親表示，女兒以前也曾有過上吐下瀉的情況，但都沒有這次來得嚴重，因此她感到非常擔心。

▲必須勤洗手。

馬瑞杉指出，沙波病毒感染者會出現嘔吐、腹瀉的症狀，比較可能的傳播途徑包括如廁後未洗手，糞便中的病毒殘留在手上；感染者的手觸摸食物後，其他人再吃下也可能遭到傳染；摸到感染者碰過的東西，未洗手就進食也有感染風險。

因此，馬瑞杉強調，不論是要預防哪種腸胃型病毒，勤洗手都是最重要的防疫措施，包括進食前、如廁後、出入公眾場合、處理生鮮食物一定要洗手，在外返家後第一步也是要確實洗手。家中如有人感染，要用漂白水稀釋消毒，減少家中群聚感染。飲食方面，避免生食，最好是煮熟食用。

▲部立彰化醫院。