郭智輝稱川普提高關稅「台灣不受影響」　王鴻薇：睜眼說瞎話

▲川普。（圖／路透）



記者崔至雲／台北報導

美國共和黨候選人川普(Donald Trump)勝選，外界關注川普曾表示要提高關稅10%，不過，經濟部長郭智輝今（7日）在立法院表示，若川普要加徵關稅，應是對全世界各國都加徵10%關稅，對台灣影響應不會太劇烈。對此，國民黨立委王鴻薇批評，郭智輝意圖淡化對台灣影響，這樣說法其實並沒辦法安定台灣出口廠商的心，反而顯示政府毫無作為，簡直是睜眼說瞎話。

郭智輝今日強調，川普若要加徵關稅，不是只針對台灣，而是對全球各國加徵10%關稅，大家都被加徵一樣關稅的話，對台灣影響應是有限，但川普希望對中國大陸課徵60%關稅，這對台商影響會比較大。

對於郭智輝言論，王鴻薇說，郭智輝被問到此事時，卻輕描淡寫說台灣廠商不受影響，這簡直是睜眼說瞎話，且企圖粉飾太平。

王鴻薇提到，以今年1至9月，台灣對美國出口金額達842億美元，這已經創下紀錄，今年預估可能達千億美元，如果關稅全面提高10%，台灣廠商損失在80億到100億美元之間，難道這不是重大損失嗎？

王鴻薇強調，台灣這幾年試圖降低對中國大陸市場依賴，全力拓展美國市場，但是美國川普的貿易保護主義崛起，對於以美國為主要出口市場的台灣而言，當然是一大打擊。而郭智輝卻意圖淡化對台灣影響，這樣說法其實並沒辦法安定台灣出口廠商的心，反而顯示政府毫無作為。

