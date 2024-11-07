　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普上任可能再度掀起貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡紹堅／綜合報導

川普勝選，中國大陸關注貿易戰是否重演。對此，投行ING認為，目前處於美聯儲貨幣政策溫和寬鬆時期，加徵關稅的目標也不只中國，預料新一輪貿易戰的影響會低於上次。

根據《香港電台》報導，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，跟上一輪貿易戰相比，短期人民幣貶值風險更為可控，預計美國再次上調額外關稅的邊際影響不會那麼嚴重，同時，人行也不太可能透過貶值來抵銷影響。

張建泰認為，人行已準備好採取手段維持匯率穩定，這對中國經濟增長前景及金融市場信心穩定非常重要。

他也強調，人行可能在必要時重啟各種維穩措施，包含中間價逆周期因子等工具，以及各種加碼的刺激措施，以應對外部衝擊。

ING指出，川普的高關稅政策已在市場發酵一段時間，上一輪貿易戰處於美聯儲貨幣政策溫和緊縮周期，此輪則發生在溫和寬鬆周期，且關稅目標不只中國，預料新一輪加徵關稅的影響會低於上次。

晨星認為，美國不太可能改變對華政策方向，若擴大對中國實體的限制，可能損害中國股票需求，由於關稅及其他安全禁令的不確定性，將損害投資者情緒。

▼川普勝選，明年重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／銀杏升為強颱！最新路徑曝
印尼大規模火山爆發！日氣象廳憂「海嘯襲沖繩」
快訊／台中住宅大樓8F墜落　男子當場喪命
阿吉仔返台首露面...胡瓜不忍說話了
「鼠餅」加量不加價！豆漿店噁心畫面曝
川普被判34重罪、2度遭彈劾「照樣贏賀錦麗」！關鍵3原因曝
淡大公車站男女交疊　警方說話了
林靖恩超商偷飲料遭罰　李坤城兒：還好上天處理了色爸爸
「笑死！已經倒閉」夜市變「港都浪潮」　開幕時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸美食女網紅被傳「舌頭長菜花」　餐廳「砸爛餐具」求客人放心

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

首屆世界古典學大會登場　 習近平賀信：願中希搭建文明交流新平台

「玄學投資」鼎益豐涉詐！創辦人深圳被捕

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利、鬥則俱傷

陸學者：川普團隊將充斥「鷹派」　把台灣作為遏制中國的籌碼

川普重返白宮　陸委會：中共仍將對台複合性施壓

川普勝後中美對抗或低谷反彈？　陸學者：競爭也共存續打台灣牌

72歲翁新婚猝死！前2任尪也死了　知情人士曝：恐跟「嗨勁」有關

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

陸美食女網紅被傳「舌頭長菜花」　餐廳「砸爛餐具」求客人放心

川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

首屆世界古典學大會登場　 習近平賀信：願中希搭建文明交流新平台

「玄學投資」鼎益豐涉詐！創辦人深圳被捕

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利、鬥則俱傷

陸學者：川普團隊將充斥「鷹派」　把台灣作為遏制中國的籌碼

川普重返白宮　陸委會：中共仍將對台複合性施壓

川普勝後中美對抗或低谷反彈？　陸學者：競爭也共存續打台灣牌

72歲翁新婚猝死！前2任尪也死了　知情人士曝：恐跟「嗨勁」有關

一圖秒懂根莖食材發芽能不能吃　專家曝：馬鈴薯、花生恐生毒性

高雄惡火一家5口1人倖存…起火原因曝光！疑「電動機車爆炸」奪命

彰化9歲妹撐251天離世！嬤淚崩「姊妹牽手入夢」：痛哭磕頭跪別

快訊／銀杏升格為強颱！最新路徑曝　雨彈今晚開轟北東

新北首創違規免罰單送到家！增39處科技執法　這路口最易中招

新番誰最婆？「膽大黨、Re0、青春之箱」　亂馬同時登男女榜單前10

拍片現場兩小無猜！張軒睿、韓寧「私下撒糖」畫面流出

公車司機開車一半「突然倒地死亡」　乘客驚慌接方向盤救全車

九孔火燒車後首度露面　大罵王中平誤導　害他賠百萬

曾認有意願復出...辛龍消失4年　胡瓜驚爆「他不接電話」內幕曝

控名店羊肉爬滿蛆！壓下還啪滋響　關鍵友人吃下肚說話了

大陸熱門新聞

男女公園脫褲「忘情口愛」　活春宮畫面瘋傳！

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

習近平致電賀川普當選：中美合則兩利

72歲翁新婚猝死！知情人士曝：恐跟「嗨勁」有關

貨車撞勞斯萊斯「司機全責」！正妹車主：免賠

川普回歸！中美共管台海可能性

川普勝後中美對抗或低谷反彈？

陸學者：川普恐將台灣作為遏制中國的籌碼

上海女誕下「黑皮膚寶寶」！她急喊：沒去過非洲

女子24小時內「動6次整形手術」致死

川普將重返白宮！陸學者：美對中政策無大變化

「玄學投資」鼎益豐涉詐！創辦人深圳被捕

內事不決問張昭！東吳重臣墓確定在南京 兩枚金印認定身份

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

更多熱門

相關新聞

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

2024年美國大選，川普再度跌破大家眼鏡，以壓倒性的勝利擊敗賀錦麗，重新入主白宮，而且已經拿下參議院，距離拿下眾議院的完全執政，也非常接近。根據美國3143個郡(County)的投票統計，賀錦麗完全沒有在任何一個郡的表現比2020的拜登好，說是民主黨全面性的潰敗並不為過。

川普對台態度將更聚焦交易性互動

川普對台態度將更聚焦交易性互動

川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

川普上任台灣下一步該做什麼？　涉外官員：在國際持續無可或缺

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

川普重新上台　評論：香港難免成為打擊對象

川普當選美國總統！　韓國瑜喊話參眾議院：盼繼續支持台海和平穩定

川普當選美國總統！　韓國瑜喊話參眾議院：盼繼續支持台海和平穩定

關鍵字：

川普貿易戰美國大選美國總統大選總統大選加徵關稅

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面