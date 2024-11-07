川普回鍋再掀貿易戰？分析：影響低於上輪

▲川普上任可能再度掀起貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

川普勝選，中國大陸關注貿易戰是否重演。對此，投行ING認為，目前處於美聯儲貨幣政策溫和寬鬆時期，加徵關稅的目標也不只中國，預料新一輪貿易戰的影響會低於上次。

根據《香港電台》報導，瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，跟上一輪貿易戰相比，短期人民幣貶值風險更為可控，預計美國再次上調額外關稅的邊際影響不會那麼嚴重，同時，人行也不太可能透過貶值來抵銷影響。

張建泰認為，人行已準備好採取手段維持匯率穩定，這對中國經濟增長前景及金融市場信心穩定非常重要。

他也強調，人行可能在必要時重啟各種維穩措施，包含中間價逆周期因子等工具，以及各種加碼的刺激措施，以應對外部衝擊。

ING指出，川普的高關稅政策已在市場發酵一段時間，上一輪貿易戰處於美聯儲貨幣政策溫和緊縮周期，此輪則發生在溫和寬鬆周期，且關稅目標不只中國，預料新一輪加徵關稅的影響會低於上次。

晨星認為，美國不太可能改變對華政策方向，若擴大對中國實體的限制，可能損害中國股票需求，由於關稅及其他安全禁令的不確定性，將損害投資者情緒。

▼川普勝選，明年重返白宮。（圖／達志影像／美聯社）

