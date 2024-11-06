頭皮發麻！彰化農田驚見爆量超巨蚯蚓　農民憂是地震前兆

記者唐詠絮／彰化報導

康芮颱風過後，彰化市三村里的農田驚見密密麻麻的蚯蚓在田埂間蠕動，數量之多令人難以估計，且全都朝同一方向前進。農民們看得頭皮發麻，甚至擔心是否預示著大地震的來臨。不過有網友看過後表示應與氣溫、濕度等有關。而中央氣象署也曾做出說明，蚯蚓衝出地表與地震沒有直接關係。

▲蚯蚓大軍佈滿田埂。（圖／民眾提供）

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彰化市該處農田位於三村里，農民指出，這幾天要下田耕作時，發現田埂間佈滿密密麻麻的蚯蚓，有的還長達20多公分，數量多的嚇人，數量多到難以估計，近日嘉義縣中埔鄉也一連發生好幾起有感地震，猜測蚯蚓出沒恐怕與地震有關。

然而，網友們對此表示，「下雨淹水跑出來而已，不要牽扯地震」，近日康瑞颱風過境，為南部地區帶來豐沛雨量，屏東長治、台南永康等地都有大量蚯蚓爬出的現象，彰化市三村里田裡出現大量蚯蚓，很可能也是與日前下雨有關，紛紛認為，大雨過後，泥土過濕，蚯蚓無法呼吸，因此才會爬出地面。

中央氣象署2022年曾發文，蚯蚓大軍衝出地表與地震並無直接關係，會影響蚯蚓行為的因素有非常非常多，像是地溫、相對濕度、日照時數、氣壓等等，都有可能促使蚯蚓爬出地表。蚯蚓在涼爽多露水的時候，經常在夜間或清晨時大量爬出，這應與氣溫、濕度等因素有關，並非地震的前兆。

▲中央氣象署說明蚯蚓與地震沒有關聯性。（圖／翻攝自中央氣象署）