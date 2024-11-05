快更新！LINE今天停止服務舊版本　「5款iPhone」將無法使用

▲LINE將在今天結束支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

LINE官方公告，將在今天（5日）結束支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式，手機需要更新到iOS 14或Android 7以上版本才能使用。而這項變動，將會影響5款iPhone，其中包括iPhone 6系列、5s、5c和第一代iPhone SE。

LINE官方公告表示，11月5日起結束支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式，要是用戶未將手機更新到12.18.0版本，未來將無法繼續使用手機版LINE。

[廣告]請繼續往下閱讀...

LINE官方指出，使用iOS 13.7.0以下版本及Android 6.0.1以下版本的用戶，因無法更新至12.18.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。如要繼續使用應用程式，需將iOS更新至14.0以上版本，或將Android作業系統更新至7.0.0以上版本。

根據蘋果官方指出，有5款機型，包括iPhone6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone SE（第一代）皆無法更新至iOS14。因此若是使用以上機型的用戶想要繼續使用LINE應用程式，可能就必須更新硬體設備。

另外，因為iOS 13系統是在2019年發布，當時出廠的iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 三款手機皆是預載iOS 13系統。如果使用以下手機的用戶忘記更新系統，也要記得升級系統，以免未來手機無法使用LINE應用程式。

延伸閱讀

▸ 求讓2張周杰倫門票！他開大招「祭1夢幻逸品」 網驚呆：能換至少10張

▸ 26歲網紅嫁入豪門！富商尪「生活規則」 這限制網全驚呼：黃金監獄

▸ 結婚要花44萬給前夫「燒婚床」？女友做完法事消失 癡情男得知真相氣炸