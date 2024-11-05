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快更新！LINE今天停止服務舊版本　「5款iPhone」將無法使用

LINE官方公告11/5停止支援舊版本　「這5款iPhone」將無法使用！▲LINE將在今天結束支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式。（示意圖／Unsplash）

圖、文／CTWANT

LINE官方公告，將在今天（5日）結束支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式，手機需要更新到iOS 14或Android 7以上版本才能使用。而這項變動，將會影響5款iPhone，其中包括iPhone 6系列、5s、5c和第一代iPhone SE。

LINE官方公告表示，11月5日起結束支援未滿12.18.0版本的智慧手機版LINE應用程式，要是用戶未將手機更新到12.18.0版本，未來將無法繼續使用手機版LINE。

▲▼ 。（圖／LINE官方）

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LINE官方指出，使用iOS 13.7.0以下版本及Android 6.0.1以下版本的用戶，因無法更新至12.18.0以上版本，因此無法繼續使用LINE應用程式。如要繼續使用應用程式，需將iOS更新至14.0以上版本，或將Android作業系統更新至7.0.0以上版本。

根據蘋果官方指出，有5款機型，包括iPhone6、iPhone 6 Plus、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone SE（第一代）皆無法更新至iOS14。因此若是使用以上機型的用戶想要繼續使用LINE應用程式，可能就必須更新硬體設備。

另外，因為iOS 13系統是在2019年發布，當時出廠的iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max 三款手機皆是預載iOS 13系統。如果使用以下手機的用戶忘記更新系統，也要記得升級系統，以免未來手機無法使用LINE應用程式。

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