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美兒少猥褻犯「一路向北」旅遊中！入住桃園商旅再蒸發　警追行蹤

▲移民署公布美籍兒少猥褻犯Ｗ男通緝照片。（圖／記者張君豪翻攝）

▲AIT公布美籍兒少猥褻犯Ｗ男通緝照片。（圖／記者張君豪翻攝）

記者沈繼昌、閔文昱／桃園報導

美國在台協會通知移民署，曾犯下未成年性猥褻的美籍男子李維（Levi Forrest WALLACE），上個月初入境台灣，並入住桃園機場附近的商旅。警方獲報後立即前往查詢，但李維僅入住一晚就離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。為此，移民署已成立專案小組全力追查。

桃園市警局今（6日）晚間指出，日前接獲移民署通報，43歲美籍男子李維曾於23年前（2001年）在美國俄勒岡州曾犯下而兒少猥褻前科，遭法院判處90天、緩刑2年，但在今年10月2日持觀光簽證來台，入境6小時候，美國在台協會（AIT）才通報移民署李維曾被註記。

移民署在接獲AIT通知後，立即與桃園市警局協同調查。警方曾到李維在桃園機場附近的商旅查詢，但對方僅入住一晚後即離去，目前疑似往北部地區繼續旅遊。移民署表示，儘管李維並未遭外國政府通緝，但為維護我國利益及民眾安全，已成立專案小組追查其行蹤。

事實上，李維的照片和個資已在網路社群瘋傳，引發家長恐慌，擔心他是否會進入校園或補習班教學。對此，雙北教育局已向各級學校和補習班發文，要求全面清查是否有該名美籍人士任教，並嚴查外籍教師的身分。同時，教育局也強調，短期補習班聘僱教職員工前，應依補教法規定報教育局核准，並檢附外國人原護照國開具的行為良好證明文件。

移民署強調，目前已成立專案小組全力追查該外籍人士行蹤，一旦查獲將依《入出國及移民法》相關規定強制驅逐其出國，並於其出境後管制其再入境，以保障民眾及社會安全。同時，移民署也懇請民眾提供線索協尋，以防堵該美籍男子在台取得工作機會或居留許可。

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