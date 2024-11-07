轟環境部助長地方「索求回饋金」　前環保署副署長：光電業者苦不堪言

▲環保署副署長、律師詹順貴。（圖／資料照）

記者郭運興／台北報導

環境部擬修正環評施行細則，未來旅館等開發案可能回歸到地方審查，引起外界憂心。對此，前環保署副署長、律師詹順貴6日表示，譴責環境部，把30公頃以下太陽光電開發案環評交給地方，將是再生能源大災難，這幾年光電業者飽受地方政府無理要求回饋金，被地方頭人、乃至黑道索賄，苦不堪言。他認為，現在環境部竟又把環評權限下放地方，助長地方首長名正言順索求回饋金，只會更讓光電業者投資卻步，間接扼殺賴政府再生能源2030年達30%目標。

詹順貴表示，環境部上個月默默公告環評法施行細則「修歪」案，看了內容之後非常憤怒、失望，升格後的環境部再度背棄了它該有的保護環境職責。原本私下反應，希望部長能踩煞車。但今天看到環境部公開發新聞稿回應辯解質疑，看來是鐵了心，那他也就不客氣公開批評。

詹順貴指出，這次修歪的內容中，最令人生氣的是，將凡是在國家風景區、國家森林遊樂區、國家公園、野生動物保護區或重要棲息環境、重要濕地、自然保護區、一般保護區等國家級環境敏感地區興建飯店、旅館或掛羊頭賣狗肉的文教設施（實質上經營飯店旅館業務），環評主管機關原歸中央環境部審查的規定（自己在任時修回來的），現在又全部修改送給地方。

詹順貴再指，環境部冠冕堂皇的理由是飯店、旅館開發多屬地區性中、小型開發行為，統一由地方政府管轄，能使區域性案件有一致的環評審查基準，中央環評案件太多，人力不足，難以負荷。

詹順貴認為，但這些理由完全禁不起檢驗，飯店、旅館對環境影響的因素，在於所引進的遊客旅次與足跡對這些環境敏感地區的擾動，以及其高耗水特性的用水、廢污水對周邊環境的影響，根本不是基地面積大小問題。

詹順貴說，至於認為統一交給地方審查，環評審查基準比較一致，更是滑天下之大稽，地方政府只會為地方發展大開方便之門放水，何曾用一致標準把關？重要環境敏感區位原本須更嚴格把關，又怎會說要與一般城鄉發展地區審查基準一致？

詹順貴舉例，台東美麗灣、墾丁悠活度假村，當初地方政府是如何協助規避環評的？又如何護航放水環評的？此外，都蘭地區密集的渡假村、規劃醞釀中花蓮七星潭北邊海岸線密集的旅館飯店都將會是環境災難。而人力不足，也不該是升格後的環境部的理由，內部人力可調配，案件多應該從改善效率著手，無論如何，都不該棄守國家級環境敏感區位。

另外，詹順貴提到，把30公頃以下的太陽光電開發案環評交給地方，也將是再生能源的大災難。這幾年光電業者飽受地方政府無理要求回饋金，被地方頭人、乃至黑道索賄，已經苦不堪言，甚至打退堂鼓。

詹順貴直言，這是人盡皆知之事，地檢署也已偵辦起訴不少鄉鎮長、議長、議員、鄉鎮代表等案件。現在環境部竟又把光電環評權限下放地方，助長地方首長、頭人更可名正言順索求回饋金，只會更讓光電業者的投資卻步，間接扼殺了賴政府再生能源2030年達30%目標。

最後，詹順貴強調，備受期待的彭啟明部長端出這般的環評修惡草案，自己要給予嚴正抗議與嚴厲譴責！下圖左側是公告的「修歪草案」，右側是現行規定，左右側的中間欄位是由環境部負責的環評，右邊是地方政府負責。

針對環評細則爭議，環境部長彭啓明表示，有爭議的地方可能是在東部的開發案，但環境部會加強監督，保留一定監管的能力；環境敏感地區，必要時中央還是會收回。

▼詹順貴指出「環評施行細則修正案」問題。（圖／翻攝自Facebook／詹順貴，點圖放大）