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旅館環評審查擬回歸地方　環境部：會加強監督東部開發案

▲▼環境部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲環境部擬修正環評施行細則，引發環團憂慮。（圖／記者許敏溶攝）

文／中央社

環境部擬修正環評施行細則，未來旅館等開發案可能回歸到地方審查。環境部表示，保護環境是最優先的原則，希望地方能負擔環評責任。若法制程序順利，最快於明年7月1日施行。

環境部6日發布新聞稿表示，為健全環評審查制度以提升政府治理效能，目前正在預告修正環評法施行細則，強化與地方政府分工合作辦理環評案件審查及監督，將旅館、觀光旅館開發行為改由地方政府管轄。

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彭啓明告訴中央社記者，環評機制正在精進環評中，各地方政府計有22個環評單位，他們也提出要求，希望一些旅館開發案能在地方進行環評審查；目前是草案預告期間，環境部還是保持開放的態度。

彭啓明強調，不能否定地方的環評水準，原則上是希望環評不只是環境部，地方環保局也應該負擔責任；保護環境是最優先的原則，地方都有各自的審查委員，若所有的環評都只在中央，環境部也沒辦法應付得來。

彭啓明補充，有爭議的地方可能是在東部的開發案，但環境部會加強監督，保留一定監管的能力；環境敏感地區，必要時中央還是會收回。

近期最具爭議的旅館、渡假村環評案，為台東都蘭Kakahalay（五線）地區的渡假村開發計劃，在都蘭部落周邊開發近7公頃的渡假村，興建多棟大樓，包含了18間私人Villa、7棟高達6層樓的養生會館與休閒旅館。

環團批評，此案未對加母子灣的珊瑚礁與海洋生態系進行調查，面對當地缺乏水源的狀況也沒有合理措施，開發基地邊緣的崩塌更是隨時威脅台11線海岸公路的安全。

環境部環境保護司長徐淑芷告訴中央社記者，此案正在環境部環評初審中，目前進度請開發單位補件再審；就算環評法施行細則草案修正通過，也仍會保留在環境部審查完成。

徐淑芷表示，施行細則草案待預告期結束後會進行法制程序，預計明年7月1日發布施行。

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