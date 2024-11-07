未來10天「降雨熱區」曝　專家：周六起2熱帶系統發展

記者蔡亞樺／台北報導

中颱「銀杏」持續向西移動，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興指出，銀杏颱風以偏西的方向通過呂宋島北部近海朝南海的機率高，另周六起菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個熱帶系統發展的趨勢。

▲周六起菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個熱帶系統發展。（圖／翻攝Youtube頻道Hsin Hsing Chia）

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賈新興今在臉書分析未來10天降雨趨勢，指出今天至下周二，以受東北季風影響的天氣型態為主，明天至周六，北海岸、基隆至東北角及宜花東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及花東山區有局部短暫雨。

他說，周日，新竹以北沿海有零星短暫雨，午後南投有零星短暫雨。下周一，北海岸、基隆至東北角及宜蘭有零星短暫雨，午後南投有零星短暫雨。下周二，北海岸、基隆至東北角及宜花有局部短暫雨，午後竹苗以南山區及台東有零星短暫陣雨。

下周三至下周五轉為偏東風的環境，宜花東水氣偏多，賈新興表示，其中下周三，新北東側及宜花東和屏東有局部雨，午後南投及高屏有局部短暫陣雨；下周四，花東有局部雨，午後山區亦有零星短暫雨。

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

他說，下周五，午後花東及屏東有局部短暫陣雨。下周六，台南以南及花東有局部雨，午後新北東側及宜蘭亦有局部短暫雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

颱風的部分，賈新興表示，銀杏颱風以偏西的方向通過呂宋島北部近海朝南海移動的機率高，並於周日有朝西南方向移動的趨勢。另外，觀察周六起菲律賓東方外海至關島東方一帶，可能有2個熱帶系統發展的趨勢。