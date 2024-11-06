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銀杏將轉西！　最新各國路徑一致了

（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲銀杏持續發展中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

銀杏要轉西行了！氣象專家吳德榮表示，中度颱風銀杏西行不侵台，秋颱「共伴效應」亦偏弱。而最新各國官方預報路徑也出爐，幾乎一致了。

▼最新各國官方預報。（點圖可放大／NCDR）

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（圖／NCDR）

吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄提到，最新中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，銀杏在呂宋島東北方，即將轉西，今天、周四通過呂宋島北端近海，周五進入南海，周六起轉向西南西，不確定性（紅框）再加大。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）系集模式模擬顯示，銀杏個別模擬路徑已全轉向西行，穿過巴士海峽或呂宋島北部進入南海，其系集平均路徑（粗黑線）通過呂宋島北部近海，不確定性進入南海後再加大；目前模擬銀杏已不侵台（侵台定義：中心登陸、或近海通過而致重大災情者），秋颱共伴效應亦偏弱。

▼最新歐洲系集模式模擬路徑。（圖／翻攝Weathernerds）

（圖／翻攝Weathernerds）

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天、周四東北季風略轉乾，北海岸、大台北東側、東北部有局部雨，東部偶有局部短暫降雨的機率，背風面及東南部都是晴時多雲的天氣，本島平地最低氣溫約在16度。

吳德榮表示，周五至下周二台灣東側的水氣因銀杏而漸增，北部、東半部轉有局部短暫雨，新竹以南皆是晴朗穩定的天氣，各地氣溫略回升；目前模擬秋颱共伴效應偏弱，北海岸、大台北山區及東半部偶爾會有局部較大降雨的機率，應注意。

▼最新颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

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