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銀杏颱風若往北「可能發布海警」　明起北東雨連下4天

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▲銀杏颱風預估明晚到周六清晨最接近台灣，外圍雲系影響，大台北、宜蘭、花蓮降雨明顯。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

東北季風持續影響，中央氣象署指出，今天北部、東北部偏涼，台北清晨最低溫19.5度，入秋以來首次出現20度以下溫度，明天清晨預估再降個1度，而銀杏颱風明晚到周五通過呂宋島北方海面，依目前路徑，沒到發布海上颱風警報程度，但路徑仍有不確定性，若路徑偏北，會有發海警機率，但偏低。

氣象署預報員李孟軒說，目前台灣上空雲量偏多的地方在桃園以北及東半部，有局部短暫雨。銀杏颱風在菲律賓呂宋島東方的海面上，結構紮實，強度仍是中度颱風，七級風的暴風圈半徑180公里。

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▲▼銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

▲銀杏颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

李孟軒表示，銀杏颱風路徑朝西北西偏西的方向，明晚到周五白天通過呂宋島北方海面，再進入南海，周日後往西南向墜下去，強度有減弱趨勢。依照目前路徑，離台灣比較近的時間落在明晚到周六清晨，受到其外圍雲系影響，東半部、大台北地區有局部短暫陣雨，宜蘭則有局部豪雨現象。

他指出，今天到明天降雨主要在桃園以北、東北部，花蓮、台東及中南部山區留意午後降雨。明晚到周六清晨是銀杏颱風較為接近台灣的時候，受到其外圍雲系影響，大台北、宜蘭、花蓮一帶明顯降雨，尤其宜蘭可能有局部豪雨，基隆北海岸、大台北山區及花蓮也有局部大雨。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

李孟軒說，預估雨勢周六白天有趨緩現象，到了周日之後，會有下一波東北季風影響，北部和東北部降雨機會比較高，宜蘭降雨會比較明顯。

溫度部分，李孟軒指出，今、明天相對偏涼，今天清晨台北低溫19.5度，入秋以來首次降到20度以下溫度。明天清晨各地低溫19至21度，和今天相比持平或再降1度。北部和東北部高溫23至24度，中南部28度左右，日夜溫差大。

他說，周五、周六東北季風有減弱趨勢，周五還是偏涼，周六氣溫有比較回升情形。周日有下一股東北季風影響，北部高溫略為下降，東北季風強度和現在這一波相比弱一點，低溫23至24度左右。

▲▼未來天氣趨勢 。（圖／氣象署提供）

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

是否有發布颱風警報可能？李孟軒表示，明天晚上到周五通過呂宋島北方海面，依照目前路徑，沒有到發布海警程度，由於路徑仍有不確定性，如果路徑偏北的情況，會有些發海警機率，目前看來仍偏低。

李孟軒說，銀杏颱風移到南海之後，菲律賓東方海面仍會有熱帶擾動生成，路徑及強度不確定性非常大，等增強到熱帶性低氣壓或颱風的時候，再觀察會比較準確。

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