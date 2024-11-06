今年秋颱多！　銀杏後可能還有颱風

▲目前西北太平洋有一個銀杏颱風。（圖／JTWC）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家林得恩表示，今年秋天的颱風確實比較多！而銀杏之後可能還有颱風嗎？中央氣象署預報員劉沛滕指出，11月可能還會有1、2個颱風生成，在氣候平均值。

林得恩在「林老師氣象站」臉書提到，根據統計1991至2020年，西北太平洋海域生成的颱風平均個數，9月份有5.1個，10月份有3.3個，11月份也有2.2個，合計共10.6個。

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▼今年秋颱多。（圖／翻攝「林老師氣象站」臉書）



林得恩指出，今年迄今，已有12個秋天的颱風生成（11月評估還會再有），其中山陀兒、潭美及康芮等颱風，均對台灣造成直接或間接的影響與風雨災情。

林得恩說，最擔心的是當秋天的颱風或熱帶擾動路徑，若是從巴士海峽附近（或菲島北部陸地）通過，其外圍環流雲系與環境東北季風所產生的共伴效應，常在台灣東北外海附近形成輻合，進而在迎風面的北部、東北部肇致顯著且集中的遠距降雨，並延長整體降雨的影響時間，2021年的圓規颱風、2022年的尼莎颱風都是令人記憶猶新的案例。

至於銀杏之後還會有颱風生成嗎？劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，太平洋海溫偏高，環境有可能，但目前模式不明顯，不過，11月都還可能有1、2個颱風生成，是氣候平均值。

▼最新銀杏颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象署）

