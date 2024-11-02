外媒觀察台灣「颱風假」　讚嘆民眾KTV飆高音歡唱！街上狂風呼嘯

▲颱風康芮來襲，台北某處行道樹砸毀汽車。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

今年第21號颱風康芮10月31日從台灣登陸，強烈的風雨不僅讓人們內心留下深刻印象，更在當地造成傷亡，包括修屋頂時在女兒面前不慎墜樓慘死的男子，以及騎車買晚餐時遭倒塌電線桿砸死的男子。不過，外媒卻對台灣人在颱風假當天「訂KTV包廂歡唱」的景象嘖嘖稱奇。

根據英媒《衛報》，颱風康芮10月31日下午從台灣本島登陸後，陣陣狂風在首都台北的街道上呼嘯而過，然而同一時間在某棟磚砌玻璃建築物內，卻傳來人們在知名KTV包廂裡狂飆9段高音歡唱的「哀嚎聲」，不僅傳來搖滾樂團五月天的歌曲，更有包廂嘶吼嗨唱酷玩樂團，還有人尖叫著聯合公園的歌詞。

儘管颱風中心的風力變得更強，甚至吹倒了數千棵路樹，但如此惡劣的天氣卻並未阻止民眾趁著颱風假前往KTV歡唱消遣，儘管當天學校、大多數企業因此關閉，而政府呼籲民眾在家避難，卻還是無法阻擋民眾的熱情，KTV包廂在開放預訂的幾分鐘內便被預訂一空。

《衛報》指出，其實台灣人真的非常熱愛唱歌，全台有超過千百家的KTV可以選擇，不僅有大型連鎖品牌，還有在捷運站或百貨公司內可單獨容納2人的電話亭KTV。律師Jean受訪時表示，自從政府宣布隔天放颱風假後，他便從晚間9點起決定要去ktv歡唱，耗費許多時間才終於訂到包廂。

在知名連鎖KTV工作3年的服務生阿漢表示，「人們變得更加放鬆，他們點了更多的食物和酒，颱風天總是人滿為患，因此忙到手忙腳亂。不過，老闆免費提供膳食和往返住處的計程車。身為學生，我很感謝能做這份工作。」