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川普驚奇致勝「經濟」是關鍵！　45%選民感覺變窮了

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普逆襲成功，即將二度入主白宮。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

ABC分析本屆美國大選指出，從各種衡量標準上來看，川普的表現都打破了常規，他利用經濟不滿，把吸引力擴大到核心支持群體之外，顛覆了長期政治趨勢，使其獨特政治風格捲土重來。事實上，高達45%選民認為，在拜登執政之下，他們的經濟狀況惡化了。

經濟

ABC分析大選出口民調指出，本屆大選最引人注目的議題就是「經濟」。45%選民表示，在現任政府的領導下，他們的經濟狀況惡化了。在所有提出此問題的歷年出口民調之中，這是最高的一次數據，不僅比4年前的20%翻倍成長，甚至超越了2008年全球金融海嘯的42%。相反地，僅24%選民認為，他們4年來的經濟狀況變好了。

拜登因此承受龐大壓力，目前支持度只剩下40%，不支持度高達58%，這也大幅影響了賀錦麗的選情。

▼川粉在棕櫚灘會議中心觀看開票，現場氣氛歡騰。（圖／路透）

▲▼ 棕櫚灘會議中心，川普支持者觀看開票。（圖／路透）

種族

整體而言，白人選民更支持川普（55%：43%），拉丁裔選民（53%：45%）、亞洲選民（56%：38%）、非裔選民（86%：12%）都更支持賀錦麗。

不過，本屆選民多樣性不僅下降，更是1996年以來「首次」少數族裔選民比例沒有增加。1992年，白人選民87%、少數族裔13%；2020年白人選民67%、少數族裔33%；今年大選白人選民71%、少數族裔僅29%。白人選民比例的上升，主要來自「無大學學歷」族群，而這些人廣泛支持川普。

▼賀錦麗支持者離開霍華德大學（Howard University）的開票現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼美國總統大選，賀錦麗宣布不會發表演說之後，支持者紛紛離開位於華府的霍華德大學（Howard University）。（圖／達志影像／美聯社）

此外，長期堅定支持民主黨的拉丁裔選民，出現最顯著的變化。他們對於賀錦麗（53%）與川普（45%）的支持度是1976年以來兩黨差距最接近的一次。賀錦麗僅僅領先8%，而4年前拜登卻領先了33%。

川普的支持率上升，主要是因為取得拉丁裔男性的支持。4年前，他在這個群體以23%落後，如今卻以10%優勢獲勝。考慮到美國人口愈來愈多樣化，共和黨在西班牙裔選民之中的競爭力，可能代表著美國政治格局的巨大變化。

性別

整體而言，賀錦麗以「54%：44%」的優勢贏得女性選票，川普則以相同比數贏得男性選票。不過，賀錦麗的女性整體支持度，與2020年相比少了3%。

在年輕男性之中，賀錦麗（49%）與川普（47%）勢均力敵。在年輕女性之中，賀錦麗（63%）明顯贏過川普（36%），但她來自年輕女性的選票，比4年前的拜登少了4%。

▼ABC形容，川普的勝選「打破常規」。（圖／路透）

▲▼川普5日在密西根州競選集會做出手勢。（圖／路透）

年紀＆學歷

儘管首投族只占全體選民8%，但他們更支持川普（54%），勝過賀錦麗（45%）。相較於2020年，首投族卻明顯更挺拜登（64%）而非川普（32％）。換句話說，川普在首投族的支持度翻倍。

擁有大學學歷的選民，對於賀錦麗與拜登的支持度差不多，但川普在「無大學學歷選民」之中的表現，比4年前成長4%。值得注意的是，「無大學學歷選民」在經濟上更加脆弱，53%表示他們在拜登任內經濟狀況變糟，相較之下只有33%大學學歷選民這麼認為。

此外，根據往年大選經驗，獨立選民的多數選擇，更有可能是最終勝選者，但今年他們較多人支持賀錦麗（49%），而非川普（46%）。

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