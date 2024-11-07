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川普重返白宮　李彥秀：「灰犀牛」衝擊效應台灣難以置身事外

▲▼ 美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

▲美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

記者崔至雲／台北報導

2024美國總統大選結果出爐，由共和黨總統候選人川普勝選，國民黨立委李彥秀7日表示，美國是一個民主國家，大選的結果是美國人民意志的展現，予以尊重，不過此次川普以「完全執政」之姿重返白宮，帶給全世界的「灰犀牛」衝擊效應，恐怕台灣也難以置身事外。

李彥秀說，「讓美國再次偉大」以及「美國利益優先」，川普不僅將延續上一屆的施政主軸，有了落選的慘痛經驗，可以預期川普的立場會更為強勢，帶領美國重返「孤立主義」，重創國際多邊主義架構，台灣在外交與國際空間的戰術作為上，可能也要重新調整與思考。

李彥秀認為，在美中台三邊關係上，短時間內，特別是未來2年，恐怕將陷入「銳利三角」的緊張局面，台灣角色將更為尷尬，上一任的經驗川普善於利用「衝突、妥協、進步」獲取美國的最大利益，台灣會成為民主的資產？還是談判的籌碼？執政的民進黨必須更負責任的處理。

李彥秀說，強烈的商人性格，讓川普偏好經貿戰爭，遠高於傳統戰爭，關稅大戰不僅是針對中國大陸，對於川普口中「搶走美國生意」的台灣，恐怕也難以倖免，這不僅是川普實現競選承諾最快速簡單的方式，更可以迫使台灣高科技廠商進一步前往美國本土投資，創造就業機會，如何守住高科技產業的關鍵核心角色，避免台灣技術、資金、人才大量流失，民進黨必須多用點心。

對於競選期間，川普要求台灣未來將國防預算調高至GDP的10%（目前占比為2.4%），李彥秀表示，換算成新台幣高達2兆6410億元，川普開出的「天價」軍費帳單，當然是「喊價」的過程，收取高昂的保護費，但危機也是轉機，可交易的川普或可讓台灣取得更先進的武器。

李彥秀說，相對於長期經營與民主黨的關係，民進黨對於共和黨的經營顯然仍要加把勁，包括競選期間對於川普多次談話事前毫無掌握，事後也完全沒有回應，外交部政次吳志中的「非常擔心」，恐怕是說出民進黨的內心話，未來建立溝通與對話管道，守護國家利益，民進黨恐怕不能等閒視之。

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