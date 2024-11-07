川普「過渡團隊」佛州成立辦公室！　倒數75天將決定4000職位

▲川普的過渡團隊已經成立辦公室，並正式啟動人事遴選流程。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

美國總統當選人川普的過渡團隊6日已正式在佛州西棕櫚灘成立辦公室，並開始遴選政府任命官員。團隊成員5日晚間就收到電子郵件通知他們交接流程，並且會在過渡交接過程上擔任什麼角色。直到上任前，川普將有75天過渡期組建執政團隊，並在2025年1月20日的就職典禮前指派4000個政府職位。

根據《美聯社》報導，川普即將重返總統之位，隨著白宮易主，川普也將成立一個全新的政府團隊。川普承諾，這次的政府陣容將不會和他2016年首度當選時的內閣結構相同。而現在川普則有75天的過渡期來組建自己的執政團隊。

川普的過渡團隊必須在2025年1月20日前指派4000個政府職位，這些職位不只國務卿等內閣成員，同時也包含一些委員會和董事會的兼職成員。至少會有1200件人事任命需要獲得參議院的確認，不過隨著參議院此次由共和黨取得掌控權，該過程應該會更加順利。

川普的過渡團隊6日已經在佛州西棕櫚灘成立辦公室，並正式開始遴選與人事任命相關工作。過渡團隊成員5日晚間就已經接獲通知，金融服務公司Cantor Fitzgerald執行長盧特尼克（Howard Lutnick）、坎托·菲茨杰拉德（Cantor Fitzgerald）以及麥克馬洪（Linda McMahon）負責領導過渡團隊。據傳，他們已經開始會見部分職位的候選人，並展開背景審查。

儘管重新入主白宮使得川普必須重新組織政府團隊，但已經經歷過一次完整過渡流程的川普，相信對相關事項已經非常熟悉，而川普也已提出一些人選。