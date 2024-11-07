最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因：有他是大加分

▲川普當選美國第47任總統。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

2024年美國大選結果已經出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，重返白宮。女網友Madeleine Cheng就在臉書上，分享美國人決定「怒投」川普的可能原因，她也強調這是她的個人觀點，「不一定是你的政治正確」。

Madeleine Cheng在臉書上發文分享「為什麼那麼多美國人最後一個（刻）決定『怒投』川普」的文章。她對比了20年前與現在的美國生活，列出12點：

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1.通膨、美國經濟問題

Madeleine Cheng表示，通膨壓垮美國人的生活，川普是商人，所以擅長聚焦「美國經濟」的不滿情緒，尤其在民主黨領導下，通貨膨脹和生活成本上升問題、物價是台北市的三倍，因此川普喊出恢復美國製造業、減少對外依賴的口號，並提出要降低成本的政策，就對中低收入群體很有吸引力。

另外是節稅部分，Madeleine Cheng說，「我真的也不想要一直繳我的所得稅給烏克蘭、中東、美國內部一堆重建費用，我們應該以自己的國家建設為先」。

2.移民和國家安全

Madeleine Cheng直言，她能理解美國缺工，但她同意川普持續採取反移民的強硬立場，承諾加強邊境控制，因為「華人薪水一直繳稅給拉丁裔跟黑人的低收入戶，讓他們領社會福利，有時候發現他們真的是懶，就真的越看越不滿」。

▲馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

3.馬斯克（Elon Musk）與大眾短影片的支持

Madeleine Cheng認為，很多人覺得馬斯克並非笨蛋，且商人其實不必選邊站，但馬斯克不僅提供金錢支持，還用自己的平台「X」擴大川普影響力、幫拉票，讓川普的競選活動有更好的傳播效果，「我認為有他在團隊中是大加分」。

4.競選策略鎖定特定搖擺州的藍領和工人階層選民

Madeleine Cheng表示，川普的競選團隊精準鎖定特定搖擺州的藍領和工人階層選民，並以「數據驅動」的行銷方式鞏固支持。除此之外，川普的副總統、團隊都活躍於各個社交平台，吸引了年輕一代，以及更多保守派的支持。

5.美國需要有魄力的領導者

Madeleine Cheng認為，美國現在需要一個有魄力的領導者，且要是有見過世面、有非單純是政治家的領導者才能拯救美國，「我認為這時代的領導人要有商務政治手腕，要很多跨界的歷練」。

▲賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

6.對手點不出人民最困擾的問題、經驗不足

Madeleine Cheng表示，雖然賀錦麗的個性可愛，但是「智商跌破美國人的眼鏡，總統候選人沒去過歐洲、沒去過亞洲，根本點不出人民最困擾的問題，當副總統四年都不知道在幹嘛，更何況她當總統，回答也沒有到位」。只是她也認為，拜登臨時退選，或許「國際觀跟經驗都不足」的賀錦麗也很無奈。

7.被川普的孩子和家人吸引

Madeleine Cheng坦言，她真的被川普教出來的孩子，以及川普全家吸引住，她從川普與家人的互動中，看見了川普溫暖、家人團結、有家教、努力、有才華的一面。

8.川普說要止戰

「美國人厭倦打仗了。」Madeleine Cheng認為，川普說要止戰也是關鍵，「我們都相信美國是世界上最強的國家，一直到中東卡了20年，現在還有烏克蘭、葉門跟以色列，曾經很驕傲的美國人，開始看了更多世界，知道我們敵人很多、知道我們幫誰誰就輸，知道我們自己內部有槍枝、有建設、有毒品議題，我們沒資格幫助別人，除非自己強」。

▲川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

9.川普有見招拆招的能力

Madeleine Cheng認為，川普是談判高手，現在世界變化太快，但川普卻有見招拆招的能力，「很多人會覺得看不懂他，但這就是商務總統少見的能力」。

10.川普頭腦清楚

Madeleine Cheng表示，雖然川普已經快要80歲了，但頭腦仍然很清楚，且還不認輸、不妥協，「真的是神人！我做不到的！」

11.民主黨操弄媒體，刺激中間選民投票

看到搖擺州都投給川普，Madeleine Cheng直言，「過去幾乎不可能。」但是2024年，能感受到美國人對民主黨的情緒已達極限，也知道民主黨在選舉期間，比共產黨更會控制媒體，「我們當地看民調都Harris（賀錦麗）贏，民主黨操弄媒體的結果就是：刺激我們這種以往無感的中間選民暴怒、出來投票」。

▲拜登。（圖／路透）

12.拜登言論「變相支持」川普

Madeleine Cheng認為，拜登的一些言論反而把票送給了川普，「有美國人說，拜登最後一天陰謀論變相支持川普，開心戴川普的選舉帽子，還罵支持川普的人都是白痴，等於把選票白白送給了川普」。

不過Madeleine Cheng也說，川普有5個行為或政策，都讓她不認同，包含墮胎權利應該要還給女性；說台灣搶走美國的晶片產業，「自己不爭氣，說別人搶真的很沒有世界第一強的格局」；美國製造的時代已經過去，說實在點美國只能用軍武跟創新賺錢」；不喜歡川普說話貶低女生，只是這次選舉，並不是要選她喜歡的，只是要選相對能拯救美國的人。

最後一個，Madeleine Cheng說，她不同意川普跟台灣收保護費，「美國承認我們有自主權，但不承認我們是一個國家，美國才要給我們精神撫慰費用吧！」

本文經Madeleine Cheng授權引用