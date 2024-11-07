　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因：有他是大加分

▲▼川普。（圖／路透） 

▲川普當選美國第47任總統。（圖／路透）

記者曾筠淇／綜合報導

2024年美國大選結果已經出爐，共和黨總統候選人川普（Donald Trump）當選美國第47任總統，重返白宮。女網友Madeleine Cheng就在臉書上，分享美國人決定「怒投」川普的可能原因，她也強調這是她的個人觀點，「不一定是你的政治正確」。

Madeleine Cheng在臉書上發文分享「為什麼那麼多美國人最後一個（刻）決定『怒投』川普」的文章。她對比了20年前與現在的美國生活，列出12點：

[廣告]請繼續往下閱讀...

1.通膨、美國經濟問題

Madeleine Cheng表示，通膨壓垮美國人的生活，川普是商人，所以擅長聚焦「美國經濟」的不滿情緒，尤其在民主黨領導下，通貨膨脹和生活成本上升問題、物價是台北市的三倍，因此川普喊出恢復美國製造業、減少對外依賴的口號，並提出要降低成本的政策，就對中低收入群體很有吸引力。

另外是節稅部分，Madeleine Cheng說，「我真的也不想要一直繳我的所得稅給烏克蘭、中東、美國內部一堆重建費用，我們應該以自己的國家建設為先」。

2.移民和國家安全

Madeleine Cheng直言，她能理解美國缺工，但她同意川普持續採取反移民的強硬立場，承諾加強邊境控制，因為「華人薪水一直繳稅給拉丁裔跟黑人的低收入戶，讓他們領社會福利，有時候發現他們真的是懶，就真的越看越不滿」。

▲▼ 全球首富馬斯克（Elon Musk） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克。（圖／達志影像／美聯社）

3.馬斯克（Elon Musk）與大眾短影片的支持

Madeleine Cheng認為，很多人覺得馬斯克並非笨蛋，且商人其實不必選邊站，但馬斯克不僅提供金錢支持，還用自己的平台「X」擴大川普影響力、幫拉票，讓川普的競選活動有更好的傳播效果，「我認為有他在團隊中是大加分」。

4.競選策略鎖定特定搖擺州的藍領和工人階層選民

Madeleine Cheng表示，川普的競選團隊精準鎖定特定搖擺州的藍領和工人階層選民，並以「數據驅動」的行銷方式鞏固支持。除此之外，川普的副總統、團隊都活躍於各個社交平台，吸引了年輕一代，以及更多保守派的支持。

5.美國需要有魄力的領導者

Madeleine Cheng認為，美國現在需要一個有魄力的領導者，且要是有見過世面、有非單純是政治家的領導者才能拯救美國，「我認為這時代的領導人要有商務政治手腕，要很多跨界的歷練」。

▲▼民主黨候選人、副總統賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗。（圖／達志影像／美聯社）

6.對手點不出人民最困擾的問題、經驗不足

Madeleine Cheng表示，雖然賀錦麗的個性可愛，但是「智商跌破美國人的眼鏡，總統候選人沒去過歐洲、沒去過亞洲，根本點不出人民最困擾的問題，當副總統四年都不知道在幹嘛，更何況她當總統，回答也沒有到位」。只是她也認為，拜登臨時退選，或許「國際觀跟經驗都不足」的賀錦麗也很無奈。

7.被川普的孩子和家人吸引

Madeleine Cheng坦言，她真的被川普教出來的孩子，以及川普全家吸引住，她從川普與家人的互動中，看見了川普溫暖、家人團結、有家教、努力、有才華的一面。

8.川普說要止戰

「美國人厭倦打仗了。」Madeleine Cheng認為，川普說要止戰也是關鍵，「我們都相信美國是世界上最強的國家，一直到中東卡了20年，現在還有烏克蘭、葉門跟以色列，曾經很驕傲的美國人，開始看了更多世界，知道我們敵人很多、知道我們幫誰誰就輸，知道我們自己內部有槍枝、有建設、有毒品議題，我們沒資格幫助別人，除非自己強」。

▲▼ 美國當選總統川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

▲川普（右）與夫人梅蘭妮亞（左）。（圖／路透）

9.川普有見招拆招的能力

Madeleine Cheng認為，川普是談判高手，現在世界變化太快，但川普卻有見招拆招的能力，「很多人會覺得看不懂他，但這就是商務總統少見的能力」。

10.川普頭腦清楚

Madeleine Cheng表示，雖然川普已經快要80歲了，但頭腦仍然很清楚，且還不認輸、不妥協，「真的是神人！我做不到的！」

11.民主黨操弄媒體，刺激中間選民投票

看到搖擺州都投給川普，Madeleine Cheng直言，「過去幾乎不可能。」但是2024年，能感受到美國人對民主黨的情緒已達極限，也知道民主黨在選舉期間，比共產黨更會控制媒體，「我們當地看民調都Harris（賀錦麗）贏，民主黨操弄媒體的結果就是：刺激我們這種以往無感的中間選民暴怒、出來投票」。

▲▼美國總統拜登。（圖／路透）

▲拜登。（圖／路透）

12.拜登言論「變相支持」川普

Madeleine Cheng認為，拜登的一些言論反而把票送給了川普，「有美國人說，拜登最後一天陰謀論變相支持川普，開心戴川普的選舉帽子，還罵支持川普的人都是白痴，等於把選票白白送給了川普」。

不過Madeleine Cheng也說，川普有5個行為或政策，都讓她不認同，包含墮胎權利應該要還給女性；說台灣搶走美國的晶片產業，「自己不爭氣，說別人搶真的很沒有世界第一強的格局」；美國製造的時代已經過去，說實在點美國只能用軍武跟創新賺錢」；不喜歡川普說話貶低女生，只是這次選舉，並不是要選她喜歡的，只是要選相對能拯救美國的人。

最後一個，Madeleine Cheng說，她不同意川普跟台灣收保護費，「美國承認我們有自主權，但不承認我們是一個國家，美國才要給我們精神撫慰費用吧！」

本文經Madeleine Cheng授權引用

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
台中少婦特斯拉變「馬蜂窩」　3人被逮...砸車價碼曝
永和30年老字號餐廳　宣布熄燈
下周可能有颱風　不排除較靠近台灣
彰化死亡車禍　14歲女學生宣告不治
羊肉有蛆大和解！　老闆說話了
快訊／訊問3.5hrs請回　陳佩琪上車離開廉政署
快訊／YOASOBI小巨蛋門票　結果出爐！
2小時3500！　台中3女被逮了
最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因
台南驚爆男保母性侵3歲女童！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

親姊超挺！老婆整天「陰謀論」　人夫1事夾中間崩潰：我認了

高雄捷運新進展！黃線11月中下旬開工　「這4站」率先架圍籬

羊肉有蛆大和解！名店老闆曝「很開心」：不追究是否王家產品

台灣稻米達人選拔-全國賽成績揭曉　草屯李啟元以台梗9號奪冠

北竿機場新停車場今完工試營運　擬明年3／1起收費

男友超愛發限動！「交往後1改變」驚呆她　過來人懂：認真過生活

高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因：有他是大加分

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

戰友還原吳忠達陣亡經過　哽咽曝他傷勢：腰部炸傷

門前堆滿司法郵件+撕碎本票！布丁三姊弟火速搬家　屋主開心說話了

徐若瑄罹癌發聲：我現在很好　術後失聲3個月「無法進行演出」

張書豪曝歐陽妮妮第一眼「很有城府」　求生欲上線急解釋...希望孩子像她！

洗律師袍會把勝率洗掉？　她喊：迷信！不洗很髒欸

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

親姊超挺！老婆整天「陰謀論」　人夫1事夾中間崩潰：我認了

高雄捷運新進展！黃線11月中下旬開工　「這4站」率先架圍籬

羊肉有蛆大和解！名店老闆曝「很開心」：不追究是否王家產品

台灣稻米達人選拔-全國賽成績揭曉　草屯李啟元以台梗9號奪冠

北竿機場新停車場今完工試營運　擬明年3／1起收費

男友超愛發限動！「交往後1改變」驚呆她　過來人懂：認真過生活

高鐵T-Shopping首推旅行福箱　5天感恩慶開跑「全站免運」

最後一刻還是「怒投川普」　她點出12個原因：有他是大加分

東森自然美攜手臺北醫學大學　力挺遠距醫療讓愛無遠弗屆

MAGA 2.0！　「川皇回歸」對全球經濟的衝擊

獨／3倍租金逼走熱浪島「房東被罵翻」　四川美食悄接手

同事框合夥開公司！她26歲遭詐騙350萬「5年還清」：今天重新出發

戰地軍官又來了！她衝郵局要匯25萬機票錢 東港警及時阻詐

收回京華城土地20％容獎？　北市府1週內成立「行政調查小組」

川普勝選　哈佛學者：對台態度將更聚焦「交易性」互動

粉紅超跑明到高雄！鳳山遶境連3天「雙媽會」　估湧20萬信徒

法國3架飆風戰機　降落克羅埃西亞

山本由伸約會「世界百大美女」！女方被挖情史…與山下智久爆緋聞

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

生活熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

即／地牛翻身！花東01:19發生有感地震

銀杏環流雨彈掃台「明晚起北東下更大」　下周可能有颱風

即／羊肉爬蛆風波落幕　顧客喊：繼續支持店家

川普三權全拿　PTT鄉民：台灣已示範過

冷凍水餃取名「樹蘭餃」挨批低俗　業者曝品牌背後含意

即／01:20花蓮壽豐規模4.1地震　最大震度3級

新北今晨15.1℃　晚上5地區炸豪大雨

更多熱門

相關新聞

用心理戰製造搶購潮！　專家揭川普房產致富之道

用心理戰製造搶購潮！　專家揭川普房產致富之道

全球關注的美國總統大選結果揭曉，共和黨候選人川普2度入主白宮，這位世紀狂人將自己再度推上全球權力高峰，不少專家、學者早在川普2017年第一次當選美國總統前，就研究川普的房地產投資心法，分析他推案首重「地段」，並懂得善用心理戰術，製造搶購潮。

批川普是西方叛徒　陸克文刪貼文

批川普是西方叛徒　陸克文刪貼文

川普回鍋4官司解套　任內免坐牢

川普回鍋4官司解套　任內免坐牢

專家：經濟、移民政策賀錦麗全錯

專家：經濟、移民政策賀錦麗全錯

川普當選總統　聯合國準備面臨更多動盪

川普當選總統　聯合國準備面臨更多動盪

關鍵字：

川普美國人美國總統美國大選拜登賀錦麗

讀者迴響

熱門新聞

「財政部1畫面」他怒：難怪4人狂中獎！PTT嗆裝死

即／男團選秀藝人性侵12歲少女！火速關IG避風頭

抓到了！徐巧芯公佈「陳玉珍牙斷」照片　直指兇手就是她

YTR晨晨突收道歉私訊：蠻驚訝！　「離開賤葆后宮」心聲全說了

處男被「女上司性侵」：第一次被大齡女子奪走

布丁三姊弟崩壞！　親戚房東：愛心布丁也是騙的

王定宇燒劉德華慘了　葛斯齊握「退選級爆料」

即／01:19台灣東部海域規模5.5地震　最大震度4級

男藝人「西門町性侵少女」10分鐘　對話曝光

羊肉遭爆有蛆不告了！老闆被勸4字願讓步

雲端發票重複中獎爭議　網見1點傻點

爽用到明年5月！「LINE免費貼圖」5款可愛快載

「八字眉」超萌牛頭㹴遭遺棄山區　慘被車撞癱！無助坐橋頭哭嚎

即／高雄民宅大火　屋主兒重傷、2死者身分待查

董座花千萬養小三　生2孩竟不是他的

更多

最夯影音

更多

女求外送員「借100吃早餐」　女店員：她不要餐點只要錢

陳玉珍「被壓桌上」畫面曝　財劃法3分鐘被送出委員會

《財劃法》3分鐘被送出委員會　陳玉珍被壓桌暴打

布丁三姊弟疑欠債跑路搬家　屋主控一家都騙人：惡鄰居

流浪狗爬上金字塔頂端　悠哉追鳥玩耍畫面爆紅

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面