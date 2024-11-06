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尖峰時間待轉區塞爆　竹山鎮台3線路段移除兩段式左轉禁制標誌

▲竹山鎮台三線路段移除「兩段式左轉」禁制標誌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲竹山鎮台三線路段移除「兩段式左轉」禁制標誌。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣機車數量高達上千萬輛，不過二輪族上路遇到兩線道以上的大型路口，必須「二段式左轉」、待轉區常在尖峰時刻擠爆；竹山警分局指出，竹山鎮台三線（南雲大橋至名竹大橋間）已取消「內側車道禁行機車」及「機慢車兩段左轉」規定，但仍保留原有待轉區，供無法跟上車流或有待轉需求機慢車使用。

公路局中區養護工程分局南投工務段日前召集有關單位，於竹山鎮台3線辦理會勘後，近日已完成塗銷「禁行機車」標字及拆除機慢車兩段左轉標誌「遵20」。

▲竹山鎮台三線路段移除「兩段式左轉」禁制標誌。（圖／記者高堂堯翻攝）

竹山分局提醒機慢車用路人，無兩段左轉標誌路口，轉彎請牢記：左轉，提前靠左；右轉，提前靠右；圓形綠燈，對向無來車小心左轉；多時相箭頭燈，亮左轉箭頭燈才能左轉；變換車道注意後方來車勿鬼切；無法跟上車流可在待轉區待轉。

如遇有箭頭燈之多時相號誌，左轉箭頭燈未亮燈即左轉，則違反《道路交通管理處罰條例》第48條第1項第2款「不依號誌指示轉彎」，如在多車道左轉不先駛入內側車道，在多車道右轉彎，不先駛入外側車道，則違反同法第48條第1項第4款；竹山分局籲請用路人，使用道路應遵守交通規則，機車應依據《道路交通安全規則》第99條規定行駛車道，以保障用路安全。

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