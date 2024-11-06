台南妹漂髮「頭髮斷＋頭皮灼傷」崩潰痛哭！設計師嗆：要告就去告

▲年輕妹漂髮慘成禿頭，頭皮還灼傷，讓她在店門口痛哭。（圖／翻攝自臉書／爆廢公社二館）

圖文／CTWANT

漂髮竟成了噩夢！台南一名年輕女子日前到南區一間美髮店漂髮，沒想到竟然成了惡夢，不但頭髮全斷，頭皮還灼傷，讓她當下在店門口痛哭。回家後還發現多處禿髮，更讓人崩潰的是，店家的態度竟是「要告去告」，讓她氣到投訴消保官。

一名網友在「爆料公社」分享朋友慘痛經歷，文中表示，台南小有名氣美髮店家把她的朋友頭髮漂斷、頭皮灼傷，設計師僅說「送妳護髮半年」，讓一個漂漂亮亮的女生坐在店外大哭，「漂斷之後一直要讓我朋友護髮、剪短，在那邊接髮、用頭髮2至3年了居然還可以漂斷+頭皮灼傷，是多不熟悉啊？」

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▲灼傷紅腫痕跡還看得到。（圖／翻攝爆料公社）

原PO透露，後來朋友說要找負責人，設計師竟聲稱自己就是負責人，後續聽到要找消基會時，甚至還回覆「要告去告」。目前等待皮膚科診所看診開診斷書，已報警處理。她指出，後續又收到店家致電道歉，稱給朋友角蛋白護髮到頭髮長出來，「欸拜託真的不要唬我們消費者好嗎？」

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「好扯，頭髮是女人第二生命欸」、「這技術是初學者啊，也太誇張了吧」、「太扯了，還態度那麼差，讓人更生氣」、「名氣不代表技術」、「好悲慘」。

另外也有人提醒，事實上如果已經在同一家美髮店漂過頭髮，就不要再去別家了，因為下一家不會曉得你上一家到底怎麼幫你用你的頭髮。

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