哄騙幫運貨！女大生遭逮「父斷聯逃了」當場淚崩：為何這樣對我

▲一名父親要求不知情的女兒幫忙運送毒品，害得女大生含冤落網。（圖／翻攝自中國報）

圖文／CTWANT

泰國烏隆府警方近日破獲一起跨國運毒案，逮捕一名涉案的21歲女大生，怎料她落網時竟哭訴，是受到父親委託才幫忙運送物品，根本不知道裡面裝的是毒品，聲淚俱下悲喊「為什麼要這樣對我！」

根據馬來西亞《中國報》報導，泰國烏隆府警方近日收到線報，指當地一所酒店內有毒品交易，警方到場埋伏守候，果然成功捕獲一名就讀大四的女學生，並當場起獲價值約3.54億泰銖（約新台幣3.3億元）、共354公斤的冰毒。

女大生落網後向警方供稱，自己根本不知道袋子裡裝的是毒品，她只是開車幫忙父親送東西，父親還交代會有人前來取貨，但她萬萬沒想到自己竟成了運毒幫兇。

女大生淚流滿面說道，父母親在她小時候便已離婚，自己是靠外公外婆一手扶養長大的，而父親每隔幾個月才會與她聯繫，先前也曾受到父親請託要她幫忙載送物品，但那時也不知道送的是什麼，直到這次被捕才恍然大悟，

女大生悲痛透露，再過不久她就要畢業了，但在父親的拐騙下她卻面臨牢獄之災，事發後對方更是聯絡不上、宛如人間蒸發，不解為何自己會被親生父親如此對待。

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