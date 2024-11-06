4年前預測「拜登會當選」　精神醫：台灣，準備要交保護費了！

▲美國總統拜登。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄺郁庭／綜合報導

2024美國總統大選5日登場，精神科醫師沈政男回想起2020年時，他曾發文預測拜登會當選，起初因為川普贏面較大，他還被冷嘲熱諷。然而，隨著開票進行，情勢逆轉，拜登逐漸迎頭趕上，那些貶低他的留言也逐漸減少，最後鳥獸散，「選舉結果預測，或其他時事評論也一樣，要有根據與數據，再依照科學原理，做出理性預測，然後務實接受結論，如此而已。」

2024美國總統大選將開票，沈政男就在臉書表示，2020年時曾發文預測拜登會當選，開票後贏面較大的看似是川普，他就被一堆人冷嘲熱諷，「沒想到，嘿，半天、一天以後，情勢轉變，拜登迎頭趕上，那些亂罵的留言就越來越少，然後幾天後投票結果底定，那些人就鳥獸散了。」不過網路留言雖然可以匿名，但所有的言論都會成為歷史的一部分。

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沈政男認為，無論是選舉結果的預測，或是對時事的評論，都應該有根據和數據，並依照科學原理做出理性預測，然後實事求是地接受結論。然而，他發現在2020年的選舉中，許多台灣人由於希望川普當選，而讓自己的理性被情感蒙蔽，無法客觀面對數據與證據，「世界，就不是照著你的希望運行啊！」

他忍不住反嗆，過4年後他不再看到那些人嚷嚷「我川威武，川普萬歲」，「出來講啊，怎麼不講了？當時一堆網紅與名嘴，不也都是支持川普，而且信誓旦旦，川普就是會連任了？」

▲共和黨候選人、前總統川普。（圖／路透）

他認為自己跟那些人的差異，在於「不會把政治人物看得多重要」，直呼政治人物只是民主政治運行的工具，「就跟桌子椅子、冰箱冷氣的功能差不多，怎麼會在那邊崇拜或支持政治人物，然後黨同伐異，一定要把崇拜或支持不同陣營的人，罵得那麼難聽？」

他還以買家電和汽車為例，認為選購品牌並不會引發爭議，為何選擇總統就會引發激烈的爭論呢？他認為這種心態其實就是獨裁心態的體現。沈政男指出，選舉並不是選賢與能，也不是選正派的人，更不是選明君或聖王，「誰適合當總統？嗯，只要會點菜，就可以了！」最後直呼，「坐好吧，安全帶繫緊喔，台灣，準備要交保護費了！」