鏡新聞民調／立委滿意度藍營首破4成　47.2%不贊同退回總預算作法

▲財委會召委陳玉珍主持會議，朝野爆發衝突。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

《鏡新聞》今（6日）公布最新10月政經民調，針對「立法院各政黨立委表現滿意度」、「中央政府總預算案遭國會退回」調查，結果顯示，民進黨46.2%滿意度第一、國民黨首破四成40.9%滿意度第二、民眾黨滿意度回升至30.4%。另外，有31.7%民眾贊同藍白立委退回總預算的作法、47.2%則不贊同，進一步交叉分析，25歲以上台灣民眾不贊同比例大於贊同。

針對「民眾黨立委整體表現滿意度」，鏡新聞民調顯示，有30.4%滿意，其中4.8%非常滿意、25.6%還算滿意，另外不滿意為55.7%，其中26.6%不太滿意、29.1%非常不滿意，未表態的有13.8%。

▼鏡新聞十月政經民調。（圖／鏡新聞提供，下同）

針對「民進黨立委整體表現」，有46.2%民眾表示滿意，其中9.2%非常滿意、37.0%還算滿意，另有43.8%不滿意，其中25.0%不太滿意、18.8%非常不滿意，10.0%未表態。

至於「國民黨立委整體表現」，認為滿意的有40.9%，其中6.4%非常滿意、34.5%還算滿意，另外不滿意為47.6%，其中29.2%不太滿意、18.4%非常不滿意，11.5%未表態。

《鏡新聞》總結，綠藍白三黨立委表現滿意度仍為民進黨第一、國民黨第二，民眾黨最低，不滿意度亦為民眾黨最高、國民黨第二，民進黨最低。惟民眾黨滿意度回升三成以上，不滿意度略降3.2個百分點，國民黨立委滿意度增加最多6.7個百分點、首度破四成，不滿意度也下降4.5個百分點。

此外，針對「國會藍白六次退中央政府總預算」，鏡新聞民調顯示，有31.7%民眾表示贊同藍白立委的作法，其中非常贊同12.0%、還算贊同19.7%，另有47.2%民眾表示不贊同藍白立委的作法，其中不太贊同17.7%、非常不贊同29.5%。進一步交叉分析，25歲以上的台灣民眾不贊同藍白聯手退回預算案的比例都大於贊同退回預算案。

針對「大法官判決國會職權法部分違憲」，有40.4%的民眾表示認同憲法法庭此次違憲判決，其中20.0%非常認同、20.4%還算認同，另有34.5%的民眾不認同憲法法庭此次違憲判決，其中14.9%不太認同、19.6%非常不認同，25.1%民眾沒有表態。

本調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2024年11月2日至11月4日，調查戶籍於台閩地區且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話560人、手機563人，共1,123份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.92。調查抽樣方法採用市話及手機雙底冊訪問，市話採用縣市電話比例進行分層抽樣抽出號碼，手機使用後五碼隨機抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台