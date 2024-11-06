川普1選戰策略奏效了！保住白人女性　「這族群」支持度激增18%

▲美國大選開票中，川普目前保持領先。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統大選正在開票中，儘管真正的勝負，可能要等到當地時間6日晚間，甚至本周稍晚才會出爐，《路透社》分析的選民分布情況指出，川普積極鎖定「有色人種選票」的策略似乎奏效，在拉丁裔選民之中的支持度，暴增18%。

報導指出，川普陣營耗費極大心力，說服非裔及拉丁裔選民「脫離民主黨、投給共和黨」，而初期跡象顯示，這些努力正在取得成效，這個現象在搖擺州之一的北卡州最明顯。

根據出口民調，與2020年相比，川普的北卡州非裔選票，從5%上升至12%。其他民調顯示，他在這裡獲得20%非裔男性選民的支持。截稿時，川普已經拿下北卡州。

另據艾迪生媒體研究機構（Edison Research）數據，川普在拉丁裔選民之中的支持度，與4年前相比暴漲18%，與其他相對穩定的選民族群相比，這個數字格外引人關注。

賓州或許是2名候選人最夢寐以求的一州，儘管川普在當地的白人選民支持度，與4年前相比微幅下跌3％，但整體而言，白人選民的比例依然增加。根據艾迪生媒體研究機構的出口民調，今年全美選民之中有71%是白人，2020年僅有67%。

▲全球緊盯川普與賀錦麗角逐白宮大位。（圖／達志影像／美聯社）



在性別方面，賀錦麗著眼大批女性選民，希望她們會因為墮胎權等議題，支持副總統。但出口民調顯示，儘管非裔女性壓倒性支持賀錦麗，川普仍保住了白人女性的選票。在搖擺州方面，川普在賓州與喬治亞州的女性支持度，與2020年也幾乎持平。

相反地，川普陣營非常重視透過體育、社群媒體、podcast、線上遊戲拉攏男性選民，尤其鎖定年輕男性。根據早期全國出口民調，賀錦麗的全國女性支持度為54%，略低於2020年拜登的57%。川普在18至44歲男性之中的支持度「微幅領先」，在45歲以上男性之中的支持度則是「遙遙領先」。