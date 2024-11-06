圖多／財劃法上演「三分珍」！藍綠開打　勒脖、揪衣領、互叫罵

▲財委會召委陳玉珍主持會議，蔡易餘企圖衝撞與陳永康、鄭正鈐發生嚴重推擠。（圖／記者林敬旻攝，下同）

記者皮心瑀／台北報導

藍綠6日再戰《財劃法》，國民黨籍召委陳玉珍在藍委保護下，逕自宣布逐條討論，遇有異議條完直接宣布保留，僅花三分鐘就將法案送出委員會。過程中，藍綠衝突不斷，除了互相叫罵，更爆發肢體碰撞，有人被推倒在地上，而陳玉珍更被追打，壓在桌上。

會議開始，陳玉珍說，國民黨立委李彥秀、無黨籍立委高金素梅修正動議已向她表示撤案，因此不與宣讀，而國民黨立委都同意以國民黨團版本作為依據，與其他黨的版本討論，宣布進行逐條討論。民進黨立委蔡易餘欲阻擋，衝向主席台，並與藍委爆發推擠。

因攸關幾千億中央、地方財權劃分的《財劃法》，陳玉珍僅花三分鐘就將法案送出財政委員會，隨即散會，引來綠營不滿，不少綠委衝上前去，雙方爆發肢體衝突，陳玉珍一度被打到桌上，而林思銘也因混亂跌倒在地上。

▲國民黨團甲動包圍財委會主席台，與民進黨立委郭國文口角。（圖／記者林敬旻攝，下同）

面對藍委包圍主席台，民進黨立委郭國文到場時直接衝向國民黨立委，不斷怒轟「你們站在這邊，怎麼開會？」藍委葉元之不滿上前表示，「你們就不支持《財劃法》啊！」雙方爆發口角。