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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被揭提出藍版財劃法！柯志恩駁：不是最終版　政黨協商才亮底牌

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲針對財劃法爭議，柯志恩在國民黨高雄市黨部召開記者會說明。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

《財劃法》修法爭議延燒，國民黨籍召委陳玉珍3分鐘就將相關版本送出委員會，有意參選高雄市長的國民黨立委柯志恩，雖表態「不認同藍營版本」，但卻遭揭露「提出國民黨版財劃法的就是她」，挨轟雙面人。對此，柯今天召開記者會反擊，強調現在送出的版本不會是最後版本，請看最後結果，不要在過程當中造謠。

民進黨立委黃捷今指出，身為國民黨智庫執行長的柯志恩，在今年4月推動財劃法修法的討論，並在9月定調「智庫版本即為黨團版本」，痛批柯志恩「出事了就說謊甩鍋」。

▲▼柯志恩召開財劃法記者會駁斥謠言。（圖／記者賴文萱攝）

▲針對財劃法爭議，柯志恩在國民黨高雄市黨部召開記者會說明。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩今天下午與國民黨高雄市議員一同召開記者會反駁，她先是澄清「3分鐘黑箱爭議」，指財劃法5/20在財政委員會第一次討論，中間經過6次審查、2場公聽會、1次考察、所有委員發言高達158人次、時間超過38小時。「 只有3分鐘？只有黑箱沒有討論？數據會說話。」

柯志恩說，任何時候在野黨都會提出來要修財劃法，因為永遠希望執政黨能夠下放權跟錢，讓地方財務能夠更自主化，不要永遠看上面的顏色，目前的內容就是符合過去在野黨包含民進黨所提出的想法，希望能夠恢復凍省之前6:4的比率，而不是現在中央占7成5，地方只有2成5，希望把餅做大，讓地方有更多的錢。

她強調，財劃法不管怎麼樣分配，錢一定比現在多，至於被指「智庫版本即為黨團版本」，柯直言，很多人說她是智庫執行長，是她主導的「我是個咖，但我沒那麼大咖」，並說只要做過政治攻防的立委、議員都知道，真正會亮底牌的會是在政黨協商的時候，透過協商，行政院必須要亮出他的態度。

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲針對財劃法爭議，柯志恩在國民黨高雄市黨部召開記者會說明。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩強調，行政院過去一直喊要修財劃法，結果為什麼又說現在的版本是最好的版本，她並提到2012年縣市合併時，當時的陳菊市長也不斷督促立委、中央好好修正財劃法，讓地方更多錢，「現在我所做的事就是跟當年當市長所做的事情一模一樣！」

針對表態不贊成3%首都稅，柯志恩重申，因為這對高雄不公平，高雄不是細漢，因為高雄土地面積比台北多了11倍，她強力要求要把土地面積、人口指標（老年人口、長照人口、工業就業人口）細項列入。

柯志恩再次強調，政黨協商時，才是亮出底牌的時候，那時就會很清楚知道，誰才是真正在為高雄講話，最後提出的版本一定是符合各方的利益，大家必須要看最後。她也透露，在最後版本當中希望不要出現，也應該不會出現。

▲▼國民黨立委柯志恩。（圖／記者賴文萱攝）

▲針對財劃法爭議，柯志恩在國民黨高雄市黨部召開記者會說明。（圖／記者賴文萱攝）

柯志恩接著說，就誠如今天付委的總預算案，7749天我們是如何被造謠國民黨擋預算，結果今天事實證明， 國民黨要爭取的部分行政院妥協了，所以也付委了。

面對這次財劃法爭議，柯志恩直呼「 高雄怎麼分，錢都會比現在多，請看最後結果，不要在過程當中造謠，柯志恩做人做事只求一個乾脆」，有任何問題直接對著來，不要只用最廉價的方法來罵人污蔑，高雄的選民眼睛是雪亮的。

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