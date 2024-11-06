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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

備戰《財劃法》　綠盼實質討論、藍一早集結護陳玉珍

▲國民黨團甲動，將財委會主席台層層包圍。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨團甲動，將財委會主席台層層包圍。（圖／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

《財劃法》6日再戰，藍綠都祭出甲動，是否會再出現衝突引來關注。由於各部會及地方官員都將來財政委員會報告、備詢，民進黨團立場還是希望能針對修法有實質討論。不過，國民黨團為保護召委陳玉珍，今早6點已抵達財會委會議室現場，希望將《財劃法》成功送出委員會，雙方恐再爆激烈攻防。

立法院財政委員會這週一排審《財劃法》，民進黨團不斷提出會議詢問、程序發言阻擋，同時也提出幾點質疑，首先，要修《財劃法》，除了各界關注的錢怎麼分，但事權也應釐清。立委蔡易餘便舉例，原本在精省前是地方業務，後來變成中央吸收的、要下放的東西都要討論，例如說健保補助，中央吸收900多億，那衛福部在修法過程中也應要表達意見。

此外，針對各縣市劃分標準，民進黨團也有疑義，如國民黨團提案的版本中，指台北市身為首都與國際金融重鎮，兼負較大責任，明定「鑒於台北市身為首都，保留可供分配款項百分之三予台北市」，便引來批評。

民進黨立委郭國文便質疑，此條文猶如「金孫條款」，其他縣市政府難道沒意見嗎？地方首長應該也要來討論；民進黨立委吳秉叡也砲轟，新北市滿意這樣的條款嗎？為何新北市不能框定5%？民進黨立委王定宇也說，台南市財政局長有說反對目前修法版本，這樣有爭議的法案，為什麼不能質詢相關官員？民進黨立委賴瑞隆要求，地方政府代表一定要到，每個立委都有充分意見想要詢問，會議應等到這些官員都來了才進行。

對此，陳玉珍表示，尊重大家意見，發函邀請各縣市、相關部會週三前來財政委員會列席報告、備詢，但到了晚間，陳玉珍卻突稱《財劃法》進入逐條審查，現場一片混亂，未有實質討論，藍綠爆激烈衝突，最終陳玉珍裁示休息，待6日繼續開會。

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