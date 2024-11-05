▲八年前提案爭取增設，小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

▲八年前提案爭取增設，小檜溪派出所終於啟用林政賢(左七)「超感動」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區小檜溪派出所5日落成啟用，市議員林政賢臉書Po文指出，8年前，因看到一起車禍，警方遲未到現場，加上小檜溪重劃區幾乎已成，未來勢必吸引許多人口移居，遂於106年市議員定期大會提案爭取，歷經重劃、地點評估、規劃設計、動土興建終於落成啟用，深信將為小檜溪地區居民帶來更安全的生活環境。

桃園市議員林政賢今天出席小檜溪派出所落成啟用指出：106年時值在競選第一屆市議員期間，有一次在尚未開通的民光東路與春日路口處，他看見一起車禍，由於下班尖峰時期，過了 20分鐘警方仍未到達，加上小檜溪人口激增，而在市議員提案爭取增設小檜溪派出所。

歷經重劃、地點評估、規劃設計，終於在111年5月27日動工。林政賢說，期間波折不斷，辦公廳舍工程總經費原編列1億5000萬元，因營建物料及工資上漲，追加3475萬餘元，總經費約1億8475萬元，甚至今年一月時，一度因為汙水管線試挖會勘時，發現銜接汙水管有一定危險性及困難，終於在10月26日正式運作，並在今天正式啟用。

小檜溪派出所整體規畫一、二樓為辦公空間，三、四樓為員警待勤室，地下層則規劃充足停車空間，新的轄區將有春日里(全)、檜樂里(全)、會稽里(全)、經國(大興西路一段以南)及同安里(大興西路一段以南)。林政賢表示：這是地方治安非常重要的里程碑，身為大會稽地區出身的議員，小檜溪派出所也緊鄰服務處，今天的啟用令他超感動。