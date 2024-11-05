　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

八年前提案爭取增設　小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

▲八年前提案爭取增設，小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

▲八年前提案爭取增設，小檜溪派出所終於啟用林政賢(左七)「超感動」。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市桃園區小檜溪派出所5日落成啟用，市議員林政賢臉書Po文指出，8年前，因看到一起車禍，警方遲未到現場，加上小檜溪重劃區幾乎已成，未來勢必吸引許多人口移居，遂於106年市議員定期大會提案爭取，歷經重劃、地點評估、規劃設計、動土興建終於落成啟用，深信將為小檜溪地區居民帶來更安全的生活環境。

▲八年前提案爭取增設，小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

桃園市議員林政賢今天出席小檜溪派出所落成啟用指出：106年時值在競選第一屆市議員期間，有一次在尚未開通的民光東路與春日路口處，他看見一起車禍，由於下班尖峰時期，過了 20分鐘警方仍未到達，加上小檜溪人口激增，而在市議員提案爭取增設小檜溪派出所。

▲八年前提案爭取增設，小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

歷經重劃、地點評估、規劃設計，終於在111年5月27日動工。林政賢說，期間波折不斷，辦公廳舍工程總經費原編列1億5000萬元，因營建物料及工資上漲，追加3475萬餘元，總經費約1億8475萬元，甚至今年一月時，一度因為汙水管線試挖會勘時，發現銜接汙水管有一定危險性及困難，終於在10月26日正式運作，並在今天正式啟用。

小檜溪派出所整體規畫一、二樓為辦公空間，三、四樓為員警待勤室，地下層則規劃充足停車空間，新的轄區將有春日里(全)、檜樂里(全)、會稽里(全)、經國(大興西路一段以南)及同安里(大興西路一段以南)。林政賢表示：這是地方治安非常重要的里程碑，身為大會稽地區出身的議員，小檜溪派出所也緊鄰服務處，今天的啟用令他超感動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
「看統神毆蹦闆」門票最貴48000元！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

改善桃園大溪交通塞車老問題　市議員李柏坊再提解方

數據說話！　市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

市議員吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

八年前提案爭取增設　小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

桃園發表復興區「新三寶」　激發在地創意推動精緻觀光

桃園利用無人機防治紅火蟻　90公頃農田僅需1個工作天

竹山民眾反映路口行人與行車管制號誌不同步　警：改行人早開時相

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

不知不能吃？校園掉落油桐花籽　桃園4學童誤食中毒

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

金鍾國「不知電腦怎開機」嚇壞希澈　龜速打字..嫌鍵盤：看不清楚！

只差1公尺！回家遇公車撞騎樓　男一秒跳開逃命驚險畫面曝光

柯延押豬隊友是學姐 抓包隔空串證｜20241105 ET午間新聞

惡劣！台74線黑車擋救護車　「2分鐘踩27次煞車」畫面曝

宋智孝明目張膽偷飯吃..金珉周衝擊　哈哈主動分享..他一夾秒吼：你在幹什麼！

改善桃園大溪交通塞車老問題　市議員李柏坊再提解方

數據說話！　市議員王珮毓重批桃園市交通惡化？

市議員吳嘉和爭取南桃園蓋大巨蛋　張善政：機率高

八年前提案爭取增設　小檜溪派出所終於啟用林政賢「超感動」

桃園發表復興區「新三寶」　激發在地創意推動精緻觀光

桃園利用無人機防治紅火蟻　90公頃農田僅需1個工作天

竹山民眾反映路口行人與行車管制號誌不同步　警：改行人早開時相

蘇丹紅再現！雲林營養午餐禁止使用辣椒粉、咖哩粉

蘇丹紅風波再起！基隆宣布學校午餐「禁用辣椒粉、咖哩粉」

不知不能吃？校園掉落油桐花籽　桃園4學童誤食中毒

氣溫直降要注意！秋冬心腦血管「保命10招」一次看

以史為鑑！美總統大選過後美股多上漲　短期波動難免

企業所得最低徵收率明年拉高至15%　KPMG：大型跨國公司最受影響

真實《我推的孩子》！日20歲偶像是單親媽、Cos小愛甜曬兩孩子

國際火線／別搞混了！美國哪來那麼多「西班牙裔」選民？

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

相關新聞

高鐵台中站周邊擴大科技執法！12月啟用

高鐵台中站周邊擴大科技執法！12月啟用

高鐵台中站區上下客實施科技執法已滿3年多，有效改善站區車流。經警方利用大數據分析，高鐵站旁的「高鐵東路與高鐵五路」為易肇事路口，也常導致台74線塞車，今年12月1日將啟用科技執法，取締闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線。

台南東區竹篙厝寵物友善公園完工啟用

台南東區竹篙厝寵物友善公園完工啟用

草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標

草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標

國道2號中路交流道政院核定　進度受關切

國道2號中路交流道政院核定　進度受關切

台南永康區鹽洲抽水站啟用地區防洪效能再升級

台南永康區鹽洲抽水站啟用地區防洪效能再升級

關鍵字：

小檜溪派出所啟用林政賢超感動

讀者迴響

最夯影音

更多

林依晨「想做嗎」浴室激戰言承旭　《同棲散策》大尺度預告曝光！

台中男童家屬招魂悲喊「不要玩了」　2駕駛各3萬交保！父控都沒道歉

你吃的魚油夠安心嗎？除了Omega-3含量和濃度　還要注意「新鮮度」

最火《來自地獄的法官》、《正年》都在這！　Disney+掌握夯片《排球少年!!》超熱血

10級強風來了　銀杏估今轉中颱變天時間曝

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面