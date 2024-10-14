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草屯酷比親子運動公園啟用　貨櫃溜滑梯成新地標…限8至12歲使用

▲草屯酷比親子運動公園啟用，成為在地共融遊憩新地標。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲草屯酷比親子運動公園啟用，成為在地共融遊憩新地標。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府斥資5000萬元，在全縣第一大鎮草屯鎮植物公園舊址打造的「草屯酷比親子運動公園」日前啟用，包括3層樓高、成為在地新地標的大型貨櫃疊疊樂溜滑梯在內，多種設施可提供不同年齡層的需求，縣府歡迎鄉親多多利用。

草屯酷比親子運動公園因設計新穎、主設施以幾何塊狀堆疊出趣味多變的遊戲空間，尚未開放時的9月間就有民眾迫不急待「試玩」，引起各界關注；縣府完成驗收程序後，11日正式開幕，包括縣長許淑華、縣府教育處長王淑玲、草屯鎮長簡景賢，縣議員簡賜勝、唐曉棻等人參加，並由設計單位簡報公園的規劃理念及設施特色，許淑華也親自體驗以人工草皮當滑梯、坐上「土星旋轉木馬」、站在沖浪板上試平衡，確認設施無虞。

▲草屯酷比親子運動公園啟用，成為在地共融遊憩新地標。（圖／南投縣政府提供）

許淑華表示，公園內設有豐富且多樣化的遊具，滿足不同年齡層與難易度需求，創造親子同樂的空間：2、5歲至12歲可使用「砂坑區」、「彈跳床」、「共融遊戲轉盤」、「旋轉棒」、「衝浪板」、「擺盪大索」等；8至12歲可挑戰「酷比遊戲主塔」的貨櫃溜滑梯；13歲以上可使用「體健設施」及「土星旋轉木馬」，另有較具挑戰的「滑輪賽道」，園區同時設置性別友善及親子無障礙廁所。

▲草屯酷比親子運動公園啟用，成為在地共融遊憩新地標。（圖／南投縣政府提供）

▲草屯酷比親子運動公園啟用，成為在地共融遊憩新地標。（圖／南投縣政府提供）

針對最受矚目的大型貨櫃疊疊樂溜滑梯，縣府教育處提醒，由於具高度、速度及衝擊力，除設定兒童適用年齡為8至12歲，身高也需120至150公分；遊戲主塔內的溜滑梯、攀爬網亦具體能挑戰性，使用時應穿著運動鞋，請家長務必考量孩童體能是否能夠負荷，自行評估是否讓孩童使用，並承擔安全監護責任。

教育處強調，該園區設施規劃開放時間為上午8時至下午6時，屬開放式親子公園，12歲以下兒童需有大人陪同，各項設施有安全及使用需知，且以星星數呈現設施的難易度，呼籲民眾務必遵守適用年齡及使用規範，如使用滑輪賽道等高風險設施時，請配戴安全帽及護具，以確保身體安全。

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