▲國道2號新建中路交流道政院核定，林政賢籲市府持續追蹤進度

▲市議員林政賢質詢中。（圖／林政賢服務處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會11日進行工務局工作報告，市議員林政賢針對國道2號新建中路交流道計畫、國際路延伸至南平路道路新闢工程、道路提升計畫預算偏離市場行情、南山街瓶頸打通工程等議題提出質詢，呼籲市府要持續追蹤進度，早日改善桃園交通。

針對國道2號下南桃園交流道在尖峰時間的交通擁擠問題，林政賢提到國道2號新建中路交流道計畫，已於113年4月9日獲行政院核定，總經費約17.76億元，呼籲地方政府持續追蹤工程進度，確保交通改善計畫順利推進。

此外，林政賢也關心桃園區國際路延伸至南平路的道路新闢工程，指出該工程將縮短藝文特區居民前往國道2號南桃園交流道的時間，對桃園的整體發展至關重要。工務局長汪在宙表示，該工程目前初步線形已完成，預計明年中將完成道路設計。

在提升道路品質方面，林政賢指出桃園市的「提升道路品質前瞻計畫-人本示範道路多目標改善工程」的總經費高達4億7005萬餘元，但遭桃園市審計處糾正，因為該工程的預算編列未能參考市場行情，導致標線、緣石及混泥土等單價偏離市場行情，高於市價19.05%至429.95%。林政賢呼籲相關單位對預算編列依據、偏差原因及未來改進措施進行說明，以確保公共資金的合理使用和工程品質的提升。