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韓國瑜笑了！宣告卓榮泰周四邀朝野談總預算　「和諧互動你儂我儂」

▲朝野協商。（圖／國會頻道）

▲韓國瑜主持朝野協商。（圖／國會頻道）

記者鄭佩玟／台北報導

明年度中央政府總預算案僵局露曙光，行政院長卓榮泰今（5日）就「114年度中央政府總預算案」詢答完畢後，立法院長韓國瑜裁示國民黨團提案延長開會，隨後召開朝野協商。歷經一個半小時協商，韓國瑜宣讀結論，針對原住民禁伐補償、公糧收購、健保點值等預算編列事宜，11月7日之前由卓榮泰邀請朝野黨團會面，「114年度中央政府總預算案」以及「中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案」均送院會處理，並笑喊「和諧互動，你儂我儂！」

中央政府總預算卡關，立法院今晚延會處理，不過處理前，先由韓國瑜晚上6時召集黨團協商。

民進黨團幹事長吳思瑤首先表示，希望大家各退一步，如果希望三大預算案調整，也需要在法治基礎上進行。大家回到合憲、合法、合規，相信大家都有這個智慧，希望今天能順利付委。

國民黨團書記長林思銘則說，這次總預算要盡速付委，他們堅持，對於原民補償條例三讀通過法案需要依法編列，堅決反對用基金支應，但如果用修正預算、追加預算、第二預備金方式則可以討論。

民眾黨團總召黃國昌發言指出，禁伐補償是依法法律三讀通過，就是不能透過基金方式來做。過去做過的決議非常清楚，只要行政部門依法編列預算，民眾黨沒有意見。因為，若付委審查只能刪，也不能挪用其他科目支應。

行政院秘書長龔明鑫表示，政院的態度是基於立法行政平衡，互相尊重，期盼兩院共同遵守憲法第70條的憲政原理精神及預算法91條原則與必要程序，來尋找妥適解方。如果朝野政黨有共識，114年禁伐補償經費，行政院可以考量用適當方式支應。「不管是用綜合基金，再用預算補基金，或者用二備金，或者用追加預算，我們都可以接受」，朝野協商結果，他們都可以尊重。

龔明鑫說，卓榮泰要他特別說明，立法跟行政互相尊重，希望能達成這將的共識。至於健保部分，他們認知裡，已經移用公務預算180億，再加上健保總額明年本來就會增加531億，也超過了7百多億，他們這部分就讓衛福部來努力這個點值的方向。公糧收購也尊重農業部的想法。

主計長陳淑姿說，禁伐補償的解方之一就是用基金併決算，將來用總預算添補，第二、也可動支第二預備金，第三、以追加預算方式辦理。

韓國瑜詢問衛福部長邱泰源點值能不能到0.95？邱泰源回應，如果訂0.95，在醫院的服務量可能就會有所限制。「要訂1也沒有問題」，但是不是資源夠到工作同仁應該有好的環境、待遇，及民眾的健康得到保障？「點值這件事能不能達到，我們只能講盡力啊，搞不好也可以到達0.96，最重要是資源夠不夠的問題」。另外，他們也不忍心提升民眾的保費。韓國瑜則提醒邱泰源上次協商講一年的時間給他去衝，會做到嗎？邱泰原則再次強調會努力。

歷經一個半小時協商，韓國瑜最終裁示，一、為維護國會尊嚴，針對原住民禁伐補償、公糧收購及健保點值等預算編列事宜，於11月7日（星期四）以前，由行政院院長邀請本院在野黨黨團、執政黨黨團會面，表示處理上開預算解決方案及誠意。

韓國瑜續指，二、各黨團同意有關114 年度中央政府總預算案之各項提議均保留送院會依提案先後順序進行處理。三、中央政府前瞻基礎建設計畫第5期特別預算案，交財政委員會會同有關委員會審查，並不提出復議。

最後藍綠白三黨幹部達成共識簽名，讓韓國瑜開心高喊，「和諧互動，你儂我儂！」

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