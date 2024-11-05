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快訊／高雄跟進！即日起學校午餐「禁用飛馬牌咖哩粉」至學期末止

▲▼飛馬牌咖哩粉,蘇丹紅 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲飛馬牌咖哩粉近日被驗出摻有蘇丹色素 。（圖／記者許宥孺翻攝，下同）

記者許宥孺／高雄報導

蘇丹紅食安風波再起！近日衛生單位查獲一批飛馬牌咖哩粉摻有蘇丹紅色素，高雄市教育局表示，即日起，學校午餐停止使用飛馬牌咖哩粉相關產品，以確保校園師生用餐品質與飲食健康。

為因應新北市政府衛生局於10月30日檢出由「濟生股份有限公司斗六廠」生產的「飛馬牌特調咖哩粉600克」含有「蘇丹色素一號」，教育局即要求各校如有使用該產品應立刻下架銷毀，並進一步加強校園午餐的食材監控。

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高雄市教育局11月1日聯合市衛生局進行稽查，針對午餐團膳公司進行進貨單核對，並查驗所有咖哩粉及相關調味料的來源。11月4日再次以函文通知各校，為確保午餐調味料的安全性，自當日起至2025年1月20日，學校午餐全面停止使用飛馬牌咖哩粉相關產品。

▲▼高雄蘇丹紅咖哩粉。（圖／記者許宥孺翻攝）

教育局強調，為了讓學生享有安心健康的餐食，高雄市所有學校午餐皆採用「國產可溯源」的生鮮食材。所有使用的調味品必須具備正字標記或TQF標章，並嚴禁使用包裝不完整、未經檢驗合格的雜牌食品。教育局同時要求校方嚴格遵守「學校衛生法」及「高雄市學校午餐工作手冊」中的規範，確保食材來源可靠、品質合格。

倘若廠商違反規定，學校將依契約對其採取相應措施，包括扣款、罰款或終止合約，以確保所有食品供應鏈環節都達到規範標準。並責成市府跨局處聯合稽查，針對午餐包含調味品等各種食材的驗收、登錄管理以及製備過程中的衛生安全進行全面督查。未來學校午餐的自主管理及履約管理將更加嚴格，必要時可要求供應商提供自主檢驗報告，確保學生吃得安心，食得安全。

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