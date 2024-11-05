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4年前「川普陰謀論」原爆點！　鳳凰城選舉中心戒備森嚴如堡壘

▲▼ 亞利桑那州鳳凰城馬里科帕郡選舉中心。（圖／路透）

▲ 鳳凰城馬里科帕郡選舉中心。（圖／路透）

文／中央社

美國總統大選投票日前夕，亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）的選舉中心外側樹立起混凝土路障與鐵絲網圍籬，裡面還部署了武裝探員，看起來就像一座戒備森嚴的堡壘。

法新社報導，短短幾年前，這種狀況在美國任何地方都是難以想像的，但自前總統川普輸掉2020年大選，陰謀論隨即席捲關鍵搖擺州之後，這種如臨大敵的維安部署變得司空見慣。

馬里科帕郡（Maricopa County）選務官員蓋茨（Bill Gates）警告，「事關重大，這裡非常、非常重要，我們正嚴陣以待。選舉是這個民主共和國的根基所在。」馬里科帕郡是亞利桑那州人口第一大郡，鳳凰城則是郡治與州府所在。

在2020年總統大選中，川普以不到1萬500票的差距將亞利桑那州輸給現任總統拜登。

當年，位在鳳凰城巿中心的馬里科帕郡選舉中心仍在計票之際，大批武裝民眾聚集在中心前方示威抗議。

由於川普至今仍拒絕承認2020年敗選，導致亞利桑那州充斥懷疑和不信任情緒。當地部分共和黨人深信大選必會遭到操弄。

為消除普遍存在的不信任感，馬里科帕郡選舉中心已在選票存放區域架設監控攝影機，網站上也提供即時監控影像供民眾查看。

共和黨籍、4年前曾抵抗川普施壓要求忽略投票結果的蓋茨表示，「我們試圖儘量保持透明，但也有所要求。我們希望民眾善盡良好公民職責，尤其是那些參選結果不如預期的候選人。我們呼籲他們接受選舉結果、面對現實，並祝福勝選者。」（譯者：何宏儒／核稿：施施）

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